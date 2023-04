No.1 Rose Zhang lidera o caminho desde o início no Masters

Rosa Zhang, o número 1 do mundo em golfe amador, assumiu a liderança no Augusta Masters. O jovem de 19 anos registrou 66 tacadas, seis birdies e nenhum erro no Retiro dos Campeões na Geórgia.

Já tendo participado do torneio três vezes, o aluno de Stanford parecia confortável desde o início e fez birdie em todos os quatro par 5s para liderar Andrea Lignell por um golpe.

espanhóis Cayetana Fernandez e Carolina Lopez-Chacarra tiveram 73 golpes cada. Ocupando a 16ª posição na tabela de classificação, eles aguardam a rodada de quinta-feira entre os 30 jogadores, que jogam a última rodada no Augusta National no sábado.

“Lutei um pouco, mas no final consegui essa pontuação e espero tirar muitos birdies deste percurso,” Fernandez disse.

“Muitas vezes você acha que vai rolar mais do que rola. Foi por isso que tropecei um pouco. Vou tentar deixar mais perto para não sofrer tanto.”

Quanto a Lopez-Chacarraela enfatizou que seu moral aumentou antes do dia seguinte.

“Comecei com um birdie e foi um ótimo começo”, observou ela.

“Depois acertei dois bogeys, mas finalizar com outro acerto me dá muita moral para amanhã.”