Notícia empolgante! Adicional do Bolsa Família será pago na próxima semana; veja quem recebe

O Bolsa Família finalmente voltou, e com ele, muitas novidades foram implementadas. Através de uma Medida Provisória (MP), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), junto com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), reformulou o programa.

A primeira versão do programa social foi lançada em 2003, no primeiro mandato do petista. Todavia, a intenção da iniciativa é a mesma, emancipar as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza com uma ajuda de custo. Entretanto, agora, os beneficiários podem contar com adicionais.

Pagamento extra no Bolsa Família

Neste mês, 694.245 grupos familiares passaram a fazer parte do Bolsa Família. Estas já preenchiam os requisitos e estavam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Dessa forma, cerca de 8,9 milhões de crianças entre zero e seis anos receberão o adicional R$ 150.

No entanto, as boas notícias não acabam por aí. A partir de junho, a expectativa é que 820 mil gestantes passem a receber R$ 50 a mais até a data de nascimento de seus filhos. Do mesmo modo, serão contemplados com o valor, cerca de 15 milhões de crianças e adolescentes de 7 a 18 anos.

Diante este cenário, é importante lembrar que governo federal também deixará de pagar o benefício fixo de R$ 600 para 1.479.916 famílias. Tal situação ocorre porque elas não se enquadram mais nos critérios de elegibilidade do programa social.

Como garantir o pagamento extra do Bolsa Família?

Vale ressaltar que com a reformulação também trouxe novas exigências. Confira:

As famílias devem estar com a inscrição do Cadastro Único (CadÚnico) atualizada;

atualizada; A renda per capita (por pessoa) familiar não deve ser superior a R$ 218;

Gestantes devem fazer o acompanhamento pré-natal;

Crianças de até 7 anos devem ter um acompanhamento nutricional;

Crianças devem estar com o cartão de vacinação em dia;

Estudantes devem manter uma frequência mínimo escolar (entre 60% a 75%).

Como saber se vou receber o Bolsa Família?

Veja como fazer a consulta do benefício a seguir:

Pelo aplicativo

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo do Bolsa Família. Para isso, basta ter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). O Caixa Tem também está disponível para este procedimento. Confira o passo a passo:

Instale o aplicativo do Auxílio Brasil em seu celular; Na sequência, faça o login inserindo o número do CPF; Em seguida, crie uma senha de acesso; Após entrar no aplicativo, na tela inicial, clique no botão de consulta dos valores;

Pelo site

Outra opção é fazer a consulta pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. Veja como efetuar o procedimento abaixo:

Abra o site oficial da Caixa; Em seguida, clique em “Consultar famílias beneficiárias”; Depois, selecione a opção de “Consulta por família”; Feito isto, digite o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF do responsável familiar; Então, clique em consultar.

Por telefone

Por fim, veja para onde ligar caso queira fazer a consulta por telefone:

Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 121 – Ministério da Cidadania.

Calendário do Bolsa Família – Março

Confira as datas de pagamento deste mês:

NIS final 1: 20 de março;

NIS final 2: 21 de março;

NIS final 3: 22 de março;

NIS final 4: 23 de março;

NIS final 5: 24 de março;

NIS final 6: 27 de março;

NIS final 7: 28 de março;

NIS final 8: 29 de março;

NIS final 9: 30 de março;

NIS final 0: 31 de março.