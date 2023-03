Notícias da MLB: 6ix9ine briga com fãs de Porto Rico no WBC, quase atingido com cerveja

Raplicativos 6ix9inetambém conhecido como Tekashi69participou do Clássico Mundial de Beisebol quartas de final entre México e Porto Rico na sexta-feira no LoanDepot Park em Miami, Flórida, e quase levou uma lata de cerveja na cabeça quando se envolveu em uma briga com alguns torcedores.

O rapper, cujo nome verdadeiro é Daniel Hernándezestava agitando a bandeira do México quando uma lata de cerveja passou voando por ele.

Socos hilariantes durante o jogo New York vs Clevland Guardians Baseball

Um homem vestindo vermelho pode ser visto no canto inferior direito do clipe curto jogando a lata de cerveja.

Hernandez, 26, teria sido realocado por funcionários do parque logo após a briga.

Aram Leightono jornalista de beisebol que compartilhou o vídeo, disse que o incidente começou por nenhum outro motivo senão 6ix9ine não ser muito querido.

6ix9ine conhece Big Papi Ortiz

Enquanto os fãs claramente não gostaram da presença de 6ix9ine, uma lenda de Porto Rico ficou feliz em cumprimentar o rapper.

David “Big Papi” Ortiz encontrou 6ix9ine no jogo em um elevador lotado e ele não hesitou em dizer olá.

Tekashi foi rápido em saudar Ortiz e pareceu aliviado quando o Hall da FamaMLB jogador o reconheceu.

Com a vitória do México para eliminar Porto Rico, é provável que um Tekashi arrogante tenha mais problemas naquela mesma noite.