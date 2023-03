Notícias da MLB: A história por trás dos amuletos, poses e travessuras de Randy Arozarena

A Seleção Mexicana de Beisebol fez história hoje ao derrotar Porto Rico nas quartas de final do World Baseball Classic e está avançando para as semifinais. Isso não poderia ter sido possível sem Randy Arozarena.

Arozarena tem muitos amuletos de boa sorte e festas

randy tem procurado mostrar, sempre que possível, o orgulho que sente por ter obtido a nacionalidade mexicana. Primeiro, ele contou sua história sobre como conseguiu escapar do ditadura cubana e a forma como o México lhe abriu as portas para impulsionar sua carreira como jogador de beisebol, para dar o salto para as ligas principais, onde atualmente triunfa com o Tampa Bay Rays.

Em seguida, ele comemora seus sucessos colocando chapéus charro quando ele chega ao abrigo, ele usava um máscara de lutador Misticoum dos lutadores mais populares da atualidade, e ainda faz pose no banco de reservas com seu ‘Botas do Poder‘ porque ele considera que eles lhe trazem boa sorte desde anos atrás.

Outro gesto curioso de Randy é que quando fazendo uma jogada importante ele cruza os braços. O jogador de beisebol mexicano já explicou o significado desse movimento, que é seguido por seus companheiros

Festa de Randy Arozarena

O jogador explicou em entrevista à Rede MLB que essa comemoração é apenas uma pose com a qual ele se diverte com os companheiros e dá um show com o que eles conquistaram dentro de campo.

“É assim que eu fluo. Você tem que se divertir. O beisebol proporciona grandes momentos como os que estou vivendo no clássico com o México, então é uma alegria e uma nova celebração. É posar para todas as câmeras e ser pego com uma boa foto“, explicou Arozarena.

Mas Randy também é a embreagem ofensiva do time mexicano. Só na fase de grupos, terminou como o jogador com mais corridas pelo México, com um total de 9superando Os 8 de Jorge Cant em 2006.

O México e o restante da Seleção Mexicana de Beisebol estão nas semifinais e terão pela frente uma difícil tarefa que é vencer o Japão e a estrela do Los Angeles Angels, Shohei Ohtani, na noite de segunda-feira. Do outro lado da chave, temos EUA x Venezuela, que se enfrentam no sábado.