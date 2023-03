Notícias da MLB: Caos de Miami: jogo histórico de Cuba no Marlins Park foi tão confuso quanto o esperado

Tele Cuba A Seleção Nacional de Beisebol fez sua primeira visita a Miami, cidade e arredores com cerca de 1,2 milhão de pessoas de origem cubana. Em circunstâncias normais, a atmosfera seria festiva e de celebração cultural. Mas uma situação política complexa tornou isso impossível.

Para deixar as coisas ainda mais “no nariz”, o lendDepot Park, casa do Miami Marlins, fica bem no meio do bairro conhecido como Pequena Havana.

Os esportes não foram o foco no confronto da semifinal do WBC

O jogo terminou com uma derrota para a Seleção dos Estados Unidos, que rapidamente superou uma vantagem inicial de Cuba para vencer por 14 a 2 e marcar um ingresso para a final do World Baseball Classic de 2023.

Nos dias que antecedem o jogo, o glóbulos brancos estava proibindo todos os cartazes e camisetas políticas de entrar no lendDepot Park. Algumas milhas a leste, prefeito Francisco Suárez estava dizendo aos cidadãos que seu direito de protestar dentro do estádio não seria infringido.

A segurança no estádio não era consistente

O resultado foi a segurança confiscar a sinalização política da maioria dos participantes e até mesmo forçar os fãs a virarem suas camisas do avesso. Enquanto isso, alguns fãs conseguiram passar seus sinais. Incluindo o popular rapper exilado cubano Ovi, que se destaca na cena nacional do reggaeton.

A camisa mais procurada pelos vendedores ambulantes antes do jogo era, sem dúvida, aquela que dizia pátria e vidao slogan que se tornou popular durante os protestos em massa de Cuba durante o COVID-19 pandemia.

O rapper cubano Ovi liderou os protestos atrás do home plate

Na verdade, Ovi sentou-se na primeira fila atrás do home plate, segurando uma placa enorme que dizia: “Abaixo o comunismo! Abaixo a ditadura! Viva Cuba Libre!” (que em inglês se traduz como: Abaixo o comunismo, abaixo a ditadura, viva por uma Cuba livre!) O rapper estava sentado ao lado de mais manifestantes, incluindo um homem com um riscado Che Guevara camisa.

A segurança do loanDepot Park também não conseguiu interceptar um atacante em campo segurando uma grande placa de protesto de pano, que desfilou pelo campo externo por quase 30 segundos. A mensagem exigia liberdade para os presos políticos de Cuba.

Um avião com uma mensagem política sobrevoou o estádio

A multidão mais hostil não se limitou aos ingressos. Como houve até quem alugou um avião com a seguinte placa: “Liberdade para Cuba! Abaixo o comunismo“.

O Clássico Mundial de Beisebol abriu caminho para um cenário impensável por décadas. A tomada da ilha por Fidel Castro ocorreu em 1959. Enquanto Castro morreu em 2016, o mesmo movimento político continua até hoje. A visita do Team Cuba a Miami não foi um sucesso de forma alguma, e algo que talvez não voltemos a ver por muito tempo.