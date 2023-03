Notícias da MLB: Clássico Mundial de Beisebol: Equipe EUA x México terá uma rivalidade da Califórnia no monte

O Campeão Mundial de Beisebol Clássico, A equipe dos EUA caiu no chão correndo com uma vitória inicial sobre Grã-Bretanha 6-2 enquanto O México perdeu o jogo de estreia contra a Colômbia no Clássico Mundial de Beisebol. No entanto, os atuais campeões ainda têm uma tarefa difícil pela frente.

Ambas as equipes terão que navegar por águas difíceis, tornando o jogo de domingo que é um dos mais esperados do torneio.

O Clássico Mundial de Beisebol começou hoje com jogos de abertura e está preparado para ser um torneio muito emocionante, pois tem havido muitas surpresas. Venezuela teve uma vitória histórica contra o República Dominicana, e México caiu para Colômbia na décima entrada.

Domingo será um novo dia para ambos os EUA e México e ambos Mark DeRosa e Benjamim Gilos dirigentes da equipa, têm de ponderar a estratégia defensiva que exige para poderem seguir para a próxima jornada.

Benjamin Gil e Mark DeRosa concordaram sobre os arremessadores que usarão

Para o México, será o canhoto Patrick Sandoval, do Los Angeles Angels; enquanto Nick Martinez, do San Diego Padres, que assumirá o montículo.

O México não conseguiu manter a Colômbia longe e foi forçado a levar o jogo para 10 entradas e com um placar final de 5 corre para 4.

Enquanto isso, a equipe dos EUA fez sua estreia contra Grã Bretanha. Terminando o jogo 6-2