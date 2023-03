Notícias da MLB: Equipe dos EUA elimina Cuba por 14 a 2 e retorna à final do World Baseball Classic

A Seleção dos Estados Unidos fez um jogo espetacular ao enfrentar Cuba no Clássico Mundial de Beisebol semifinais esmagando seus adversários caribenhos 14-2, avançando para as finais do torneio pela segunda vez consecutiva.

Os torcedores que assistiram ao jogo lotado se divertiram muito no início do jogo, porém, no momento em que a torcida reconheceu que Cuba não chegaria à final e o jogo estava praticamente encerrado, o jogo de bola passou a ser político, pois os torcedores tinham cartazes que enviavam mensagens duras ao governo cubano.

“Quando as pessoas de um país migram, seus governantes são desnecessários“. Leia uma placa em espanhol, referindo-se aos controversos governantes de Cuba, enquanto outra placa diz “Chega de comunismo“.

A equipe dos EUA dominou o jogo inteiramente

O ataque dos EUA marcou corridas em cada uma das seis primeiras entradas, provando ao mundo que eles são os mestres de seu domínio, já que Cuba não foi páreo para o ataque de Trae Turner.

Paul Goldschmidt começou tudo com um home run de duas corridas no primeiro turno e depois veio Trea Turner com um home run solo no terceiro.

A estratégia ofensiva de Cuba foi completamente neutralizada por Miles Mikolas

Depois de marcar uma corrida e ter as bases carregadas sem eliminações no primeiro turno, Cuba conseguiu cumprir a tarefa e aos poucos foi ficando sem opções para voltar ao jogo.

Cuba marcou com uma corrida no quinto, mas Goldschmidt fez mais dois no inning final com um único golpe delicado.

Mais quatro vieram na sexta entrada, três deles com outro Trea Turner bater. O placar foi concluído na oitava entrada com Cedric Mullins‘ para fora.