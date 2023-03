Notícias da MLB: ESGOTADO! Não há ingressos disponíveis para nenhum dos jogos restantes do World Baseball Classic em Miami

Tele Miami Marlins anunciou que 2023 Clássicos Mundiais de Beisebol jogos restantes em empréstimoDepot Park em Miami, Flórida estão esgotados, mas os fãs ainda têm a oportunidade de assistir, pois os ingressos estão sendo oferecidos no mercado secundário.

Isso inclui o último dos Rodada das quartas de final jogos, entre Estados Unidos e Venezuela neste sábado, 18 de março, às 19h ET, com o vencedor do confronto marcado para jogar no dia seguinte às empréstimoDepot Park contra Cuba no Rodada Semifinal do glóbulos brancos.

Japão e México são as outras duas equipes do Rodada Semifinalestando o seu jogo marcado para segunda-feira à mesma hora.

loanDepot teve público recorde durante os jogos do Pool D do WBC

Piscina D do 2023 Clássico Mundial de Beisebol teve seus 10 jogos em empréstimoDepot Parkcom República Dominicana, Porto Rico, Venezuela, Nicarágua e Israel participando, com os torcedores estabelecendo um recorde de público para uma rodada organizada pelo Estados Unidos na história do torneio, com quase 300.000 fãs durante os cinco dias de atividades.

Seis em 10 jogos tiveram mais de 30.000 fãs em atendimento.