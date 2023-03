Notícias da MLB: EUA derrotam o Canadá por 12-1 no WBC; aciona o fim do jogo com regra de misericórdia

Mike Trout acertou um home run de três corridas, Lance Lynn lançou cinco entradas impressionantes e os Estados Unidos usaram uma primeira corrida de nove corridas para ultrapassar o Canadá por 12 a 1 na noite de segunda-feira no Clássico Mundial de Beisebol.

O jogo foi encerrado após sete entradas por causa da regra de misericórdia de 10 corridas do torneio.

O NÓS melhorou para 2-1 e se recuperou de uma derrota por 11-5 para México no domingo com seu melhor desempenho ofensivo do torneio. O Canadá caiu para 1–1 diante de uma multidão de 29.621 no Chase Field.

Os americanos enviaram 12 rebatedores para o prato no primeiro turno. Nolan Arenado teve uma dupla de duas corridas para iniciar o placar e Trout finalizou com uma bola rápida baixa nos assentos centrais esquerdos.

Lynn conseguiu a vitória, desistindo de uma corrida e duas rebatidas, enquanto salvava o bullpen para o jogo final do time contra a Colômbia na quarta-feira. gerente dos Estados Unidos Mark DeRosa teve que usar oito arremessadores no domingo na derrota para o México.

O Canadá marcou sua única corrida em de Jared Young homer. O canhoto Mitch Bratt sofreu a derrota, desistindo de seis corridas merecidas e eliminando apenas uma.