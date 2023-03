Notícias da MLB: EUA vencem a Colômbia por 3 a 2 e enfrentarão a Venezuela nas quartas de final do WBC

Mike Trout teve três rebatidas e três RBIs enquanto os Estados Unidos desfrutavam de uma noite brilhante de seu time de arremessadores reserva para derrotar a Colômbia por 3–2 e avançar para as quartas de final no World Baseball Classic.

México e Estados Unidos terminaram em 3 a 1 no Grupo C para avançar para a próxima rodada. O México terminou em primeiro após a vitória por 11 a 5 sobre os Estados Unidos no domingo.

Trout marcou no terceiro para dirigir em Mookie Betts para fazer o 1-0. A Colômbia se recuperou rapidamente e subiu por 2 a 1 no final do terceiro, na mosca de sacrifício de Gio Urshela e na dobradinha de RBI de Reynaldo Rodriguez.

Trout colocou os americanos na frente novamente no quinto lugar com um single de duas corridas que levou a Betts e Will Smith.

Merril Kelly permitiu duas corridas em três entradas para os americanos. Kelly então deu lugar a uma série de arremessadores poderosos esperando no bullpen: Kendall Graveman, Daniel Bard, David Bednar, Jason Adam, Devin Williams e Ryan Pressly cada um lançou um inning sem gols para fechar a vitória.

A Colômbia começou o torneio com uma vitória sobre o México, mas depois perdeu três jogos consecutivos para Canadá, Grã-Bretanha e Estados Unidos. A nação sul-americana jogou um torneio fantástico e quase não foi derrotada pelos Estados Unidos em Phoenix.

Uma multidão de 29.856 pessoas compareceu ao jogo no Chase Field e viu os campeões em título se classificarem para as quartas de final do WBC pela quinta vez na história do torneio.