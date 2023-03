Notícias da MLB: Freddie Freeman provavelmente perderá o jogo WBC crucial do Canadá contra o México, alarmes disparados para os Dodgers

Freddie Freemana estrela mais brilhante Clássico Mundial de Beisebol do Canadá lista e Los Angeles Dodgers O jogador da primeira base sofreu o que parecia ser uma lesão no tendão da coxa durante o terceiro turno do jogo da primeira rodada contra Colômbia.

homem livre saiu do jogo e foi substituído por Denzel Clark logo depois, no final da quarta entrada.

Técnico do Canadá disse que Freddie Freeman provavelmente não jogará

Canadá chegará à sua quarta partida no torneio com um recorde de 2 a 1, assim como seu último rival, Méxicoque parecia muito bom em sua vitória no domingo contra o Estados Unidose gerente Ernie Whitt disse aos repórteres que é improvável que homem livre entra em campo no jogo decisivo, pois o vencedor garantirá sua vaga na próxima rodada.

“Ele tinha um aperto no hammy. É claro que, por motivos de precaução, o tiramos do jogo imediatamente. Ele sentiu algo em uma de suas tacadas em sua segunda tentativa. Não prevejo que Freddie estará amanhã. Nós “estou esperando os médicos para ver o que eles dizem e também os Dodgers. Mais uma vez, o mais importante é a saúde dele”, disse Whitt.

México e Canadá limparam os bancos durante 2013 WBC

Canadá e México tem uma longa história no Clássico Mundial de Beisebolincluindo uma briga total que limpou os bancos durante a edição de 2013 do torneio, após do México os arremessadores jogaram deliberadamente no corpo do batedor canandense.