Notícias da MLB: México cai contra a Colômbia levando o jogo para entradas extras em sua estreia no World Baseball Classic

O Clássico Mundial de Beisebol já está se mostrando muito emocionante, pois o jogo entre México e Colômbia terminou em entradas extras. O México não conseguiu acompanhar a Colômbia e o jogo terminou em 5 a 4.

O México não aguentou a pressão da seleção colombiana e não conseguiu vencer em seu jogo de estreia, disputado nesta tarde em Chase Field em Phoenix, Arizona.

Na sexta-feira, o técnico do time, Benjamin Gil, anunciou que iria para o jogo com o melhor braço disponível, Canhoto dos Dodgers Julio Urias que lançou uma boa virada de quatro entradas, no entanto, recebeu três corridas na quinta entrada, perdendo a vantagem inicial de uma corrida.

Na quarta entrada, o México abriu o placar com uma rebatida de Isaac Paredes que trouxe Joey Meneses para casa. Na quinta, uma corrida imerecida de Elias Diaz trouxe Jorge Alfaro para igualar o placar e, em seguida, veio um home run de Reynaldo Rodriguez, que colocou o placar em 3 a 1 para a Colômbia.

Então veio o homer de duas corridas de Randy Arozarena para empatar o jogo em três no final do sexto

No sétimo, a Colômbia abriu o placar com um remate de Rodríguez que pressionou Jorge Alfaro a marcar e novamente o México empatou a quatro com um remate de Alex Verdugo.

Na nona, o México teve a oportunidade de colocar a Colômbia em campo, mas Alex Verdugo deixou dois homens na base e o jogo foi para entradas extras, onde a defesa mexicana cedeu alguns erros no início da décima. Na última chance, os rebatedores mexicanos saíram vazios para encerrar o jogo.

O México agora enfrentará os Estados Unidos neste domingo

Colômbia x México em números

Uras lançou cinco entradas completas, desistindo de três rebatidas, três corridas e eliminando seis oponentes. No ataque, Randy Arozarena acertou quatro a dois, com duas corridas impulsionadas e uma marcada.

No caso da Colômbia, o titular foi Nabil Crismatt, que esteve no monte por quatro entradas, com três rebatidas e uma corrida concedida. Ele eliminou três oponentes. No ataque, Reynaldo Rodrguez fez 4–3 com três corridas impulsionadas e uma corrida marcada.