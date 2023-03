Notícias da MLB: México terá como alvo Shohei Othani em uma tentativa de continuar sonhando com o beisebol

MMéxico sabe a quem deve levar a melhor se quiser continuar fazendo história no Clássico Mundial de Beisebol.

Benjamim GilA equipe de ‘s está nas semifinais pela primeira vez em sua história e preparou um jogo contra um talentoso time do Japão.

Promete ser um jogo muito difícil para o México que chegou à semifinal ao vencer Porto Rico nas quartas de final em um jogo muito difícil e assim vencer o grupo que dividia com Colômbia, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá.

Oponentes perigosos são claros

Jarro Shohei OthaniMaiso Jogador Mais Valioso da Liga Americana na temporada 2021 da MLB, é a grande figura de um perigoso e completo time do Japão para o próximo desafio do México no World Baseball Classic, nesta próxima segunda-feira em Miami.

O jogador dos Angelinos da Major League Baseball (MLB) se destaca pelo desempenho na bola e com o bastão ofensivamente. Ele arremessou oito entradas e dois terços no torneio, no qual permitiu apenas duas corridas e rebateu 10 vezes; por outro lado, em seu trabalho como rebatedor, ele dirigiu oito corridas em 16 entradas com a madeira serrada.

A seleção nipônica vai para a partida com uma invencibilidade no torneio e uma vantagem de 36 corridas, fruto da grande capacidade de rebatidas e defesa de seus arremessadores, o que sugere que não será uma tarefa fácil para os tricolores.

O Japão é um grande time, eles têm grandes estrelas. Sabemos que são favoritos, mas isso não nos assusta. Trata-se de fazer o trabalho dentro de campo”, disse o técnico do México Gil após a vitória sobre Porto Rico.