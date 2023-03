Notícias da MLB: Porto Rico avança para as quartas de final do World Baseball Classic após Edwin Diaz sofrer uma lesão durante a comemoração.

EUuma perturbação impressionante, Porto Rico derrotou o República Dominicana 5-2 no jogo final de Grupo D no LoanDepot Park para garantir uma vaga nas quartas de final da Clássico Mundial de Beisebol.

Porto Rico a vitória foi impulsionada por um rali de quatro corridas no terceiro turno que deu a eles uma vantagem confortável que eles não abririam mão. No entanto, o jogo terminou com uma nota amarga para Porto Rico, já que mais perto Edwin Daz sofreu uma lesão durante a comemoração pós-jogo.

O jogo começou bem para o arremessador da República Dominicana Johnny Cueto, que manteve Porto Rico sem gols nas duas primeiras entradas. No entanto, na terceira entrada, Christian Vzquez fez um home run para dar a liderança a Porto Rico.

A equipe então aproveitou a oportunidade, com mais dois corredores alcançando a base e Bryan Abreu tomando o lugar de Cueto no monte.

Infelizmente para a República Dominicana, Abreu lutou e desistiu de três corridas, permitindo que Porto Rico assumisse o comando vantagem de 4-0.

Juan Soto conseguiu diminuir a diferença com um home run de sua autoria no mesmo turno, mas não foi o suficiente para desencadear uma reviravolta. Porto Rico continuou a aproveitar os erros da República Dominicana, principalmente um erro caro do outfielder Júlio Rodriguez que permitiu Francisco Lindor para marcar um home run de campo e aumentar a vantagem para 5-1.

Apesar do rali fracassado de DR na quinta entrada, Porto Rico conseguiu chegar ao topo

Apesar de uma grande oportunidade de marcar no quinto turno, com as bases carregadas e sem eliminações, a República Dominicana só conseguiu marcar mais uma corrida antes do final do jogo. Yacksel Ros arremessou uma entrada excelente e dois terços para garantir a vitória para Porto Rico, enquanto Edwin Daz lançou o inning final para a defesa.

Infelizmente, a comemoração da vitória foi interrompida para Porto Rico, pois Daz sofreu uma lesão durante as festividades. Ele foi ajudado a sair de campo por seus companheiros de equipe e deixou o estádio em uma cadeira de rodas.

A equipe agora enfrentará Méxicoo líder da Grupo Cnas quartas de final na sexta-feira, enquanto continuam sua busca por um Clássico Mundial de Beisebol título.