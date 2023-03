Notícias da MLB: Porto Rico consegue um jogo histórico perfeito no World Baseball Classic

José de Leão e a seleção porto-riquenha fez história esta noite no World Baseball Classic ao jogar o primeiro jogo perfeito do torneio terminando 10-0 contra Israel.

Compartilhar teve que deixar o jogo devido ao regra de limite de passo. No entanto, durante seu tempo no monte, ele eliminou 10 oponentes em 5,2 entradas de trabalho de 64 arremessos, em um jogo que terminou em oito entradas devido à regra de nocaute.

O jogo foi basicamente impulsionado por um trabalho impecável dos arremessadores porto-riquenhos

Mais tarde, Yacksel Ros completou a sexta entrada, Edwin Daz aposentou o sétimo e Duane Underwood Jr.. assumiu a oitava, todas em ordem, para completar a joia do arremesso.

A definição do jogo, porém, gerou polêmica, pois segundo analistas especialistas, para ser considerado um jogo perfeito ou um “no-hitter”o jogo deve ser concluído em nove entradas.

Porto Rico manteve-se vivo em sua busca por uma passagem para a segunda fase do torneio, melhorando seu recorde para 2-1antes de seu dia de folga, para jogar por suas vidas na quarta-feira contra o República Dominicana no jogo de encerramento do Grupo D.

Um jogo histórico para o beisebol porto-riquenho

José de Len trabalho igualado ao do dominicano Ubaldo Jimnez como o arremessador com mais eliminações em um jogo WBC.

A ofensa do Caribe equipe estava em chamas desde o primeiro turno, com três corridas: Javier Baez acertou um duplo para trazer MJ Melendez e Emmanuel “Octopus” Rivera lar.

Na segunda entrada, Enrique Hernndez acertou um duplo para o campo esquerdo para dirigir em Martín “Machete” Maldonado e Francisco Lindor. No turno seguinte, Rivera o próprio acertou um triplo para dirigir em Hernndez e colocou a liderança por 6 a 0, antes do primeiro terço do jogo.

Porto Rico ampliou com mais três corridas no final do quinto para uma vantagem de 9-0, que Lindor gerou com uma rebatida para o campo certo que levou para dentro Baez, Vimael Machine Maldonado. Os porto-riquenhos somaram mais uma corrida na oitava com maldonado abrindo a vantagem para 10 corridas, detonando a regra do nocaute, de modo que a nona entrada não foi mais jogada.