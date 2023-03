Notícias da MLB: Quando é Cuba x EUA? Todos os detalhes para assistir às semifinais do World Baseball Classic 2023

Aindiscutivelmente o maior jogo até agora do Clássico Mundial de Beisebol 2023 começa e decidirá quem, entre Cuba e Estados Unidos da América, participará da final.

A outra semifinal será entre México e Japão, o que significa que será um final emocionante para o torneio.

Há uma enorme história entre Cuba e os EUA, tanto dentro quanto fora do campo, e é por isso que tantas pessoas estão desesperadas para ver como isso vai acontecer.

Por parte do time da ilha, é a primeira vez que chega a esta fase e tem uma verdadeira prova de fogo e história contra um dos organizadores e favoritos, os Estados Unidos.

Os Estados Unidos acabaram de derrotar os venezuelanos nas quartas de final por 9 a 7, enquanto os cubanos venceram as quartas de final contra a Austrália por 4 a 3.

Onde assistir a semifinal Cuba x EUA?

Aqui estão algumas opções para assistir a partida histórica na televisão:

México: Fox Sports.

Estados Unidos: FOX, Fox Esportes

Cuba: TeleRebelde, Cubavision International.

Transmissão:

Estados Unidos: fuboTV, Fox Sports App, Tubi

Horários em diferentes cidades do continente:

Estados Unidos: 19:00 (ET) – 18:00 (CT) – 16:00 (PT).

México e América Central: 17h

Peru, Colômbia e Equador: 18h

Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile: 20:0

Quando e onde será disputada a final do World Baseball Classic?

De referir que a final do World Baseball Classic será disputada esta terça-feira, dia 21 de março, a partir das 19:00 ET nos Estados Unidos e no mesmo local em Miami, Flórida, que acolherá os jogos anteriores.