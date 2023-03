Notícias da MLB: Quanto dinheiro o campeão do World Baseball Classic de 2023 ganhará?

O World Baseball Classic 2023 foi mais bem-sucedido do que o esperado, pois já quebrou vários recordes de audiência e foi repleto de jogos emocionantes, escalações de estrelas e grandes jogadas que deixaram os espectadores à beira de seus assentos.

Ingressos no Parque LoanDepot em MiamiFlórida, são completamente vendidomas os torcedores que quiserem assistir ainda têm a chance de conseguir ingressos no mercado secundário.

O quinto Clássico Mundial de Beisebol atraiu mais de 1 milhão de adeptos na primeira volta, segundo dados divulgados pela MLB, representando um aumento de cerca de 500 mil com referência a 2017.

Para esta edição, foi ampliado de 16 para 20 times, com marcações de público, na venda de ingressos e, consequentemente, também no merchandising oferecido nos estádios.

O campeão WBC pode ganhar até 3 milhões de dólares

Embora as 20 equipes participantes do WBC 2023 já soubessem que só por participar receberiam uma bolsa de US$ 300 cada uma, segundo a ESPN, uma fonte do comitê organizador revelou que o nono campeão pode ganhar até três milhões de dólares.

Na divisão de resultados, as equipes que chegaram às quartas de final somaram $ 400.000 aos seus ganhos, os primeiros colocados adicionaram outro $ 300.000enquanto para chegar às semifinais os ganhos aumentam para $ 500.000 e se chegarem às finais é outra $ 500.000.

Ou seja, a participação de México e Japão já garantiu 1,5 milhão de dólares, que pode aumentar quando um dos dois chegar à final e pode render 3 milhões de dólares pela conquista do campeonato.

Metade do dinheiro vai para cada federação nacional e a outra metade é distribuída entre os jogadores e staff de cada seleção nacional.