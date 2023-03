Notícias da MLB: Randy Arozarena ignorado pelo jogador dos EUA: Will Smith recusou-lhe um soco

Randy Arozarena teve que sofrer sendo ignorado por um jogador dos Estados Unidos durante o Dia 2 do Clássico Mundial de Beisebol disputado no Chase Field.

Em sua aparição na área do rebatedor, o jogador do Tampa Bay cumprimentou o árbitro; no entanto, quando ele estendeu o braço para Will Smitheste último o esnobou.

Imediatamente as câmeras captaram o curioso momento ocorrido no prédio dos Diamondbacks, ao qual o cubano não cedeu às provocações e respondeu na vitória do México por 11 a 5 sobre o atual campeão.

“Me dá alegria quando encontro companheiros de equipe, por exemplo, na primeira base cumprimentei Goldsmith porque jogamos em St. Louis”, disse ele em entrevista coletiva ao final da partida.

Antigos companheiros de equipe

“Eu brinquei com Will Smith na Triple A quando ele estava com os Dodgers, então fiquei feliz em vê-lo e fui cumprimentá-lo, mas ele me deixou com a mão estendida”, revelou.

Após a recusa do jogador norte-americano em cumprimentá-lo, Randy Arozarena deixe o momento amargo passar.

“O que eu vou fazer? Não vou chorar, dei duas duplas para ele e pronto, acabou”, disse.

E que resposta do jogador de beisebol naturalizado mexicano, que foi uma das estrelas, ao lado de Joey Meneses, no triunfo do Tricolor.

Randy Arozarena teve três rebatidas, três corridas e dois RBIs em cinco rebatidas na vitória do México por 11–5 sobre os Estados Unidos no Chase Field.

O jogador nascido em Havana tem sido um importante líder da equipe de Benjamin Gil, que descansará na segunda-feira e voltará à ação na terça-feira contra a Grã-Bretanha, enquanto fechará a fase de grupos na quarta-feira contra o Canadá.