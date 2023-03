Notícias da MLB: WBC: México derrota Porto Rico por 4 a 5 com uma reviravolta histórica chegando às semifinais pela primeira vez

Giovanny Gallegos foi quem colocou o último prego no caixão quando o México enfrentou Porto Rico no World Baseball Classic nesta sexta-feira.

de Hernandez andar era exatamente o que Porto Rico necessário quando Velazquez começou sua virada acertando para o centro, então veio o sacrifício de Rivera voando para a direita, então hernandez poderia abrir o placar, então veio baez com um poderoso Homer de 367 pés e Velazquez também voltou para casa, então Rosário também se juntou à diversão com um único home run de 409 pés.

Após o grande rally, Julio Uras não conseguiu conter o ataque inicial de Porto Rico que parecia ter tudo planejado, porém, o México também tinha alguns truques na manga.

Único home run de Paredes colocou o México no placar no 2º

Entao veio Isaac Paredes‘ vire para lançar a bola para o centro do campo em um único 412 pés home run solo. O home run de Paredes ajudou a seleção mexicana a ter um pouco de fé em seu time, pois as coisas podem mudar de um momento para o outro.

Após o terceiro e quarto inning permanecerem sem gols, era hora do Seleção mexicana para se sentir confortável e ter as bases carregadas pela primeira vez, porém, apenas Thomas conseguiu marcar e manteve as esperanças do México.

O final da 7ª entrada ficou emocionante mais uma vez, já que o México conseguiu marcar as corridas de empate e estava no topo de todos os esforços porto-riquenhos, Randy Arrozarena, Barnes e Alex Verdugo marcou com um rali impressionante, porém, desta vez eles realmente aproveitaram a situação e pressionaram Porto Rico para mudar os jarros novamente.

Randy Arrozarena brilhou com uma pegada incrível que impediu Porto Rico de marcar

Embora Porto Rico fizeram tudo ao seu alcance para nivelar o campo de jogo, mesmo tendo homens em primeiro e segundo lugar, os Islanders acabaram ficando aquém e o jogo terminou no topo do 9º com o México indo para as semifinais do Word Baseball Classic para enfrentar Ohtani e Japão na próxima segunda-feira.