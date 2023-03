Nova cena de sexo de Chloe Bailey gera conversa sobre colorismo sobre Halle Berry

um novo show Chloe Bailey está – onde ela é mostrada fazendo sexo – provocou um debate sobre racismo e colorismo em Hollywood … e agora, Halle Berryfoi amarrado.

Você deve ter notado que o último é tendendo neste fim de semana, e o motivo é por causa desse discurso que está sendo tirado desde Donald GloverA mais recente série de TV, “Swarm”, estreou na sexta-feira … que começa com uma cena retratando Chloe fazendo a ação em detalhes muito gráficos.

Desde então, tem havido muita conversa sobre sua decisão de fazer a cena de sexo… fora um único com Chris Brown — que alguns pensam que são… não tão sábios.

Como um usuário do Twitter colocá-lo … “Onde está o mentor de Chloe Bailey, por favor??? Ela tem tomado decisões terríveis ultimamente, ela nunca deveria ter feito aquela cena de sexo em Swarm e eu nem vou entrar em sua colaboração mais recente.” Muitas outras pessoas reagiram da mesma forma.

Halle Berry não é negra, ela é birracial “branca passageira”, além de ser a favorita dos Hollyweirds. Megan Good acabou de falar sobre o quão difícil tem sido sua carreira ao assumir esses tipos de papéis. Chole aprenderá da maneira mais difícil que não inventamos as regras. https://t.co/KBXegM7vXa —YANIE (@realwithyanie) 19 de março de 2023

@realwithyanie

No sábado, essa conversa mudou quando alguém mencionou Halle em comparação. Ela twittou: “Halle Berry recebendo o papel de back shots lhe rendeu um Oscar, certo?” O ponto que ela estava fazendo … Halle também fez coisas picantes em sua época – “Monster’s Ball” sendo o principal exemplo, pelo qual ela ganhou um Oscar – mas isso, por si só, não diminuiu seu trabalho / elogios .

Esse usuário estava basicamente dizendo que a cena de sexo de Chloe não definiria sua carreira de atriz, e que é injusto sugerir que ela será prejudicada por causa disso. Basicamente, pare de dar críticas prematuras a ela.



Reproduzir conteúdo de vídeo





No entanto, outro usuário do Twitter respondeu … sugerindo que Halle gosta do benefício de uma pele mais clara e chegou ao ponto de afirmar que ela é “passa branca”. Obviamente, ela não é – Halle parece negra, não branca … o que é literalmente o que significa passagem branca.

Deixando a semântica de lado, no entanto, o ponto dessa mulher (como ela explicou mais adiante é a página dela) é que Halle se encaixa no tradicional padrão europeu branco de beleza de Hollywood … mais do que Chloe, ou qualquer outra mulher negra de pele escura. Portanto, ela acredita que Halle teve mais facilidade no showbiz do que Chloe neste aspecto específico … ou seja, descobrindo tudo.

Em outras palavras, esse usuário sente que o colorismo ainda está muito vivo e bem na indústria do entretenimento… você escolhe

Claro, também há o fator das irmãs Bailey aqui … ou seja, o fato de que a irmã também famosa de Chloe, Halle Baileytem uma reputação mais rígida do que sua irmã mais velha, talvez.

Halle (Bailey) está literalmente estrelando “A Pequena Sereia” com a Disney – muito familiar, etc. – e ela geralmente evita controvérsias por conta própria. Chloe, por outro lado, está sob um microscópio com mais frequência… e tende a ser rotulada como a criança selvagem dos dois.