Nova função do Uber surpreende e brasileiros comemoram

A empresa Uber lançou uma nova função em sua plataforma que promete facilitar ainda mais o dia a dia dos usuários. De acordo com informações oficiais, o novo serviço, chamado de Uber Resolve, permite a solicitação exclusiva de motoristas para a realização de serviços extras relacionados a envios. Dessa forma, os usuários podem solicitar que um parceiro da empresa faça retirada de uma encomenda em uma loja, por exemplo.

A saber, o Uber Resolve começa a cobrar do cliente a partir do tempo e distância que o motorista precisará percorrer. Portanto, no momento da solicitação do pedido, é necessário que o interessado indique o tempo que será necessário para realizar a ação. Segundo a informação do aplicativo, o tempo pode variar de uma a quatro horas.

Como utilizar o novo recurso?

Para usar o Uber Resolve é bem simples, basta seguir o passo a passo:

Acesse o aplicativo Uber; Em seguida, clique na opção “Envios”; Clique em “Envios Por Período”; Logo após, preencha as informações solicitadas, como tempo e endereço da retirada e destino.

Por fim, o parceiro que tiver aceitado o serviço, um chat será disponibilizado durante o período em que a ação estiver acontecendo. Dessa forma, é possível disponibilizar ou receber mais informações sobre o serviço. É importante salientar que, até o momento, apenas a cidade de Curitiba aderiu a nova função do aplicativo.

Passageiros poderão solicitar o empréstimo de até R$ 10 mil da Uber?

A Uber Conta anunciou recentemente a liberação de uma linha de crédito de até R$ 10 mil aos motoristas e entregadores que trabalham na empresa por meio do Uber Pro.

De acordo informações da empresa, a taxa de juros do empréstimo é de 2,99% mensal, com possibilidade de pagamento do crédito em até 18 meses. O contratante poderá usar os pagamentos dos seus serviços, como viagens e entregas, para realizar a quitação do crédito pessoal.

Clientes podem solicitar o empréstimo?

Primeiramente, é importante salientar que o empréstimo da Uber é destinado apenas para motoristas e entregadores. De acordo com a empresa, inicialmente o crédito será disponibilizado apenas para os motoristas das categorias Diamante e Platina do Uber Pro. A liberação da linha de crédito para as demais categorias ainda será analisada.

Ainda, a Uber informou que a ação tem a finalidade de incentivar aos trabalhadores a continuarem a utilizar a plataforma para gerar renda pessoal. Clientes e motoristas de outras modalidades da plataforma não terão direito ao crédito da empresa.

Uber Conta

Primeiramente, é importante salientar que a Uber Conta se trata de uma conta digital da empresa Uber em parceria com o banco digital Digio. Por meio dela, é possível que os motoristas e entregadores recebam os pagamento dos seus serviços.

Ainda, os usuários podem realizar transferências via PIX e TED, pagamentos e gerar boletos. Além disso, a fintech disponibiliza um cartão que pode ser utilizado em compras físicas e on-line.

A fintech oferece diversos benefícios aos usuários, como cashback em estabelecimentos selecionados e descontos de até 60% em compras em lojas on-line parceiras do banco digital.

Vantagens da Uber Conta

A princípio, usuários do Uber Conta contam com várias outras vantagens, tal como desconto de 60% nas compras online feitas em lojas parceiras. Além disso, tem cashback em alguns estabelecimentos. Mas, o oferecimento das vantagens, dependerão do nível em que o motorista parceiro no programa fidelidade do app está.

A conta possui rendimento em 100% do CDI no saldo, faz transferência via PIX e TED, saques, saque via QR Code nos Banco24Horas, sem contar com pagamento de boleto. Para correntistas, tem também um cartão com a bandeira Elo, disponível na versão física ou virtual.

Enfim, abrir conta no Uber Conta é grátis e disponível para os motoristas com perfil ativo no app. Além disso, não se pode ter restrições legais relativas a ordens judiciais. Os motoristas precisam ter completado, no mínimo, 25 corridas na plataforma. Entregadores do Direct e Flash também têm acesso a essa conta e ao empréstimo.