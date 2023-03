Nova mudança no Nubank choca e surpreende brasileiros

De acordo com informações oficiais do Nubank, as regras para a isenção da anuidade do cartão de crédito Ultravioleta foram atualizadas.

O Nubank destaca que o cliente pode ser isento da mensalidade do cartão de crédito Nubank Ultravioleta, se utilizar pelo menos R$ 5.000 por mês no cartão, ou ainda, se tiver R$ 50.000 investidos, no mínimo. O valor mínimo investido anteriormente era de R$ 150.000.

Alteração do valor mínimo investido para a isenção da tarifa do Nubank Ultravioleta

Segundo destaca a divulgação oficial do Nubank, o valor de R$ 50.000 podem ser investidos entre o Nubank e a NuInvest. Dessa forma, o cliente pode ser isento da anuidade de R$ 49 por mês.

Conforme informações oficiais da fintech, se o cliente tiver compras parceladas no cartão de crédito Ultravioleta, o valor da parcela a ser paga em cada fatura, será o mesmo valor somado ao limite de gastos daquele determinado mês.

Vantagens do Nubank Ultravioleta

O cliente do Nubank Ultravioleta pode obter algumas vantagens através do programa de cashback, já que, segundo a fintech, o cliente pode utilizar o cashback em compras no cartão de crédito como desejar. Além disso, se não utilizar o valor do cashback, esse valor pode render até 200% do CDI.

Além dos benefícios oferecidos diretamente pelo Nubank, o cliente pode obter os benefícios da bandeira Mastercard Black. Por isso, o cartão de crédito Ultravioleta Nubank é um cartão premium com muitas vantagens, além de ter um design bastante moderno.

Inovação e segurança

Segundo ressalta o Nubank, o cartão Ultravioleta não tem números e carrega a única informação importante para o cliente, que é o seu nome.

Já que o número do cartão e a data de validade, bem como, todas as demais informações, ficam seguras dentro do aplicativo da fintech.

Além disso, o cartão de crédito Ultravioleta é feito de metal e, por isso, tem um material mais pesado e a sua cor roxa é mais escura, conceituando o diferencial do produto financeiro oferecido pelo Nubank.

Sendo assim, o Nubank destaca o seu compromisso de inovar de forma constante para oferecer ao cliente vantagens através dos seus programas de cashback e de seus serviços dentro do aplicativo.

Uma opção viável dentro de um processo planejado

Dessa forma, é possível analisar o cartão de crédito Ultravioleta do Nubank como uma opção viável dentro de um planejamento financeiro pessoal.

É válido ressaltar que a solicitação deve ser feita diretamente no app do Nubank, sendo necessário passar pela análise de crédito da instituição.