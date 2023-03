Nova semana de março começa com ALERTA GERAL para os brasileiros com NUBANK

O Nubank é um dos bancos digitais mais utilizados do país. Por meio da fintech, os clientes podem desfrutar de diversas ferramentas, como o PIX, que se tornou o meio de transação mais utilizado pelos brasileiros na atualidade.

No entanto, muitos criminosos têm aproveitado o recurso do PIX para aplicarem golpes nos clientes do Nubank. Para isso, os golpistas criam um falso aplicativo para efetuarem pagamentos por meio de QR Code, geralmente disponibilizado em estabelecimentos comerciais.

Além disso, um novo golpe do Pix relacionado ao Carnaval tem feito muitas vítimas. Nos últimos dias, os golpistas têm enviado links via SMS, contendo um questionário que, após ser preenchido, deve ser encaminhado para outros contatos e, dessa forma, o valor de R$ 500 seria depositado na conta do cliente, em comemoração ao Carnaval.

A saber, o Nubank tem alertado os seus clientes frequentemente por meio do seu blog sobre os cuidados que devem ter para que não caiam em golpes. De acordo com o banco digital, o cliente não deve fornecer seus dados pessoais quando solicitados por SMS ou links duvidosos. Os golpistas têm utilizado o nome de “Nu Investimento” para convencerem os usuários de que se trata de uma notificação da fintech, portanto, toda atenção é necessária.

Caso o cliente tenha clicado no link e preenchido o questionário, é necessário entrar em contato com a equipe do Nubank imediatamente. Além disso, para garantir ainda mais segurança e a proteção dos seus dados, o indicado é que entre em contato com SOS Nu, plataforma que contém as devidas orientações para acontecimentos como esse.

Cartão de crédito do Nubank

Um dos cartões de crédito mais requisitados pelos brasileiros atualmente é o do Nubank. Isso porque a ferramenta possui diversas vantagens, como não ter anuidade, por exemplo. Todavia, para obtê-lo é necessário que o cliente se enquadre em alguns requisitos.

Primeiramente, é importante salientar que a fintech não cobra há taxas para o uso do cartão, sendo as únicas exceções para o uso do Nubank Rewards, que é o programa de pontos e recompensas do Nubank e para fatura em atraso.

Confira as condições da ferramenta a seguir:

Juros de crédito rotativo: 2,75% a 14% ao mês;

Juros de parcelamento de fatura: 0,99% a 13,75% ao mês;

Juros por atraso: 1,99% a 15% ao mês + mora de 1% ao mês;

Multa por atraso: 2% sobre o valor que não foi pago;

Empréstimo pessoal: a partir de 0,95% ao mês;

Juros no saque com cartão de crédito: 9,75% ao mês.

No que se refere as vantagens do cartão, podemos citar:

Parcelamento de compras à vista no crédito;

Antecipação de compras parceladas com direito a desconto no valor final;

Atendimento 24 horas por dia via aplicativo para Android e iOS;

Aumento de limite também pelo app;

Criação de cartão virtual;

Recarga de celular;

Pagamento contactless;

Entre outros benefícios.

Como solicitar o cartão de crédito Nubank?

Antes de pedir um cartão de crédito Nubank, o cliente deve verificar se corresponde aos requisitos exigidos pelo banco, sendo eles:

Ter 18 anos ou mais;

Morar no Brasil;

Ter um smartphone com sistema operacional Android ou iOS.

Conferindo esses critérios, basta solicitar a ferramenta pelo navegar ou pelo aplicativo. Veja o passo a passo a seguir:

Solicitação pelo navegador

Insira o endereço: “nubank.com.br/cartao” (sem aspas) na aba de pesquisa do navegador; Informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Digite seu nome completo e e-mail; Selecione se você quer apenas o cartão de crédito ou ele junto da NuConta; Marque a caixa concordando com a política de privacidade da empresa; Finalize clicando em “Enviar”.

Solicitação pelo aplicativo

Instale o aplicativo em seu celular Android ou iOS; Já na plataforma, clique em “Começar”; Insira seus dados pessoais (nome, CPF, e-mail) e vá em “Continuar”; Após preencher todos os dados, toque em “Aceitar e continuar” para concordar com a política de privacidade da empresa.