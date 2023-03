Nova temporada de ‘The Crown’ mostra príncipe William conhecendo Kate Middleton

“The Crown” está voltando para sua sexta e última temporada… e agora temos um visual de como eles vão retratar Príncipe William primeiro encontro com sua futura esposa Kate Middleton .

Ed McVeyque retrata o príncipe durante o final da adolescência/faculdade, e Meg Bellamy, que interpreta Kate, estavam totalmente no personagem em uma série de fotos tiradas no set em St. Andrews, na Escócia, no início desta semana.