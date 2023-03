A Novamed é uma das maiores e mais modernas empresas atuando na fabricação de remédios sólidos em todo o Brasil e no mundo. A empresa é pioneira na fabricação de medicamentos em Manaus, no Amazonas. Com uma trajetória de se orgulhar, a companhia abriu novas oportunidades de trabalho pelo país. Veja, a seguir.

NOVAMED abriu vagas de emprego em Manaus; veja os cargos

A Novamed se destaca pelo seu pioneirismo e pela qualidade e excelência entregue em todos os seus produtos e serviços. Por trás de todo esse sucesso, a companhia conta com uma equipe de profissionais empenhados e dedicados em transformar a empresa referência em seu segmento.

Para dar continuidade a essa história repleta de conquista de realizações, vagas de trabalho foram disponibilizadas em várias regiões do Brasil. Veja, a seguir, os cargos disponíveis e todas as informações referente a inscrição dos participantes.

Anls. de Controle da Qualid. Júnior – Manaus/AM;







Pessoa Farmacotécnico Júnior – Manaus/AM;







Banco de Talentos – Amazonas;







Aux. de Serv. Gerais – Brasil;







Pesquisad. de Tecnol. Analítica Pleno – Manaus/AM;







Engenhei. de Manuten. e Automação Senior – Amazonas;







Supervis. de Produção – Manaus/AM;







Aux. de Laboratório – Manaus/AM;







Planjead. de Programação e Controle de Manutenção – Amazonas;







Operad. de Pesagem – Amazonas.

Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Para concorrer ao processo seletivo, os candidatos devem seguir as instruções publicadas no site 123 empregos. Em seguida, basta acessar o link disponível e realizar o cadastro de um currículo atualizado para a companhia analisar.

