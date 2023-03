Novo AVISO GERAL para os aposentados e pensionistas do INSS acaba de sair

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é uma autarquia que concede abonos previdenciários e assistenciais. Dentre eles, existem os benefícios por incapacidade. Em geral, essa modalidade se refere ao pagamento da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença.

Como o nome sugere, ambos são direcionados aos segurados que ficaram incapacitados de exercer suas funções laborais, devido a alguma doença ou acidente. Embora o objetivo dos proventos sejam praticamente o mesmo, existem diferenças essenciais entre eles.

A principal diferença entre os benefícios é o grau de incapacidade do trabalhador. Assim, após a perícia médica, caso seja constatado que a condição é temporária, é concedido o auxílio-doença. Porém, se o exame apurar que o quadro é permanente, é liberado aposentadoria por invalidez.

Quem tem direito aos benefícios por incapacidade?

Para receber o auxílio-doença:

Ter 12 contribuições mensais na Previdência Social;

Estar incapaz de trabalhar temporariamente;

Comprovar, por meio de laudos, consultas, atestados e receitas, os problemas de saúde que impossibilitam o trabalho;

Estar afastado do trabalho há mais de 15 dias consecutivos, devido à mesma situação; ou

Estar afastado do trabalho há mais de 15 dias intercalados, em um período total de até 60 dias, devido a mesma doença.

Para receber a aposentadoria por invalidez:

Ser permanentemente incapaz de trabalhar;

Comprovar a incapacidade por meio de uma perícia médica feita pelo INSS;

Cumprir uma carência mínima de 12 meses;

Estar trabalhando no serviço público ou contribuindo para a Previdência Social no momento em que ocorreu a incapacidade ou estar no período de qualidade de segurado, no caso dos segurados do INSS.

Quando a carência deixa de ser obrigatória?

Há doenças que podem dar direito ao auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez sem precisar cumprir carência. São elas:

Abdome agudo cirúrgico;

Acidente vascular encefálico;

Cardiopatia grave;

Cegueira;

Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada;

Doença de Parkinson;

Esclerose múltipla;

Espondilite anquilosante;

Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

Hanseníase;

Hepatopatia grave;

Nefropatia grave;

Neoplasia maligna;

Paralisia irreversível e incapacitante;

Síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids);

Transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental;

Tuberculose ativa.

É importante salientar que, além dessas, outras doenças podem garantir o direito aposentadoria por invalidez. Isso dependerá do caso do segurado, uma vez que existem gravidades diferentes de problemas de saúde.

Como comprovar a incapacidade ao INSS?

Para receber o benefício, no entanto, é preciso comprovar a existência da incapacidade permanente através da perícia médica do INSS. O segurado precisa se submeter a uma análise do médico perito, sob a condição física e documental para atestar a situação alegada.

Sendo assim, é importante reunir o máximo de documentos para aumentar as chances de aprovação do processo, veja quais são:

Atestado médico;

Exames;

Laudos médicos;

Receituários de medicamentos;

Relatórios feitos por um profissional.