Novo Bolsa Família já está com as inscrições abertas; veja como receber o benefício

O próximo pagamento do Bolsa Família estará estruturado em termos oficiais, considerando o relançamento do programa social na próxima quinta-feira (2). Neste sentido, a promessa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está prestes de se cumprir.

O benefício será fixado em R$ 600, além disso, as famílias terão acesso a adicionais, conforme a quantidade de integrantes. Assim, crianças com até 6 anos de idade (limitado a dois pagamentos por família) receberão um valor de R$ 150 todos os meses.

Também, crianças e jovens entre 7 e 18 anos receberão um extra no valor de R$ 50. Desse modo, a família que se enquadrar nos requisitos, pode receber um benefício superior a R$ 800 por mês, considerando o pagamento padrão e uma parcela de cada adicional.

No entanto, a novidade da vez é que, com a reformulação do Bolsa Família, novos beneficiários devem ser incluídos, sobretudo, após a realização do pente fino nos cadastros dos atuais segurados. A seguir, veja como se inscrever para participar da iniciativa.

Como se inscrever e receber o novo Bolsa Família?

De antemão, é importante lembrar que não há inscrições diretas para o programa social. Isso porque, o Governo Federal usa os dados concedidos ao Cadastro Único (CadÚnico) para fazer a seleção dos contemplados. Sendo assim, veja como se registrar no sistema de dados:

Pré-cadastro pelo site ou aplicativo

O responsável familiar, sendo este maior de 16 anos, preferencialmente do sexo feminino, deve fazer um pré-cadastro por meio do aplicativo do Cadastro Único ou no site. Este passo permite agilizar o atendimento presencial no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Procure um CRAS ou posto do Cadastro Único

Feito o pré-cadastro, o usuário tem 120 dias para comparecer a um Posto de Atendimento do Cadastro Único para apresentar os documentos necessários para realizar a inscrição, sendo de cada um dos componentes do núcleo familiar.

Documentação necessária

Na prática, o responsável familiar deve apresentar o seu CPF ou título de eleitor e conceder pelo menos um documento dos seguintes citados para cada pessoa da família:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

Carteira de Identidade – RG;

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) – somente se a pessoa for indígena.

Entrevista de cadastramento

O responsável familiar ainda passa por uma entrevista para se inscrever no CadÚnico. Dentre as perguntas, está quem são os membros da família, como é a residência, se há algum deficiente entre os integrantes, o grau de escolaridade dos integrantes e o valor da remuneração mensal da família.

Confirmação do cadastramento: atribuição do NIS

Quando a inscrição é efetuada no Sistema de Cadastro Único, uma checagem será realizada para verificar as pessoas da família que já possuem um NIS. Caso não tenham, o Número de Identificação Social (NIS) será emitido.

Requisitos para entrar no Bolsa Família

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Regras que serão adicionadas após a oficialização do Bolsa Família:

Comprovar a matrícula das crianças na escola;

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade;

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal.

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento.

Calendário do Bolsa Família de março

NIS final 1 – 20 de março;

NIS final 2 – 21 de março;

NIS final 3 – 22 de março;

NIS final 4 – 23 de março;

NIS final 5 – 24 de março;

NIS final 6 – 27 de março;

NIS final 7 – 28 de março;

NIS final 8 – 29 de março;

NIS final 9 – 30 de março;

NIS final 0 – 31 de março.