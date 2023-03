Novo BOLSA FAMÍLIA já tem calendário de MARÇO definido; confira

O Bolsa Família, programa social do Governo Federal criado em 2003, voltará este ano e substituirá o famoso Auxílio Brasil. Após alguns meses em desenvolvimento, na última quinta-feira (2), a iniciativa foi oficializada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Desse modo, a partir deste mês de março os beneficiários do programa já contarão com novas condições, incluindo os valores adicionais que serão pago a determinadas famílias. Até o momento, o Bolsa Família atende cerca de 21 milhões de família em situação de vulnerabilidade.

Quem pode receber o Bolsa Família

Para entrar no programa, o cidadão deve ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico) e corresponder aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, como forma de as famílias se manterem na folha de pagamentos do benefício, será preciso:

Que as crianças estejam com a carteira de vacinação em dia;

Que as gestantes estejam em acompanhamento de pré-natal;

Que as crianças e adolescentes tenha uma frequência escolar entre 60% e 75%.

Adicionais do Bolsa Família

Além do pagamento fixo de R$ 600 já instituído pelo presidente Lula, as famílias que possuem crianças com até 6 anos de idade contarão um valor extra de R$ 150, limitado a duas parcelas por grupo familiar, e um pagamento de R$ 50 para crianças e jovens entre 7 e 18 anos.

“O programa vai constar o compromisso do presidente do pagamento mínimo de R$ 600, um acréscimo de R$ 150 por criança e ele terá também uma regra que leva em conta um per capita, a proporção, o tamanho de cada família para que a gente tenha mais justiça nessa transferência de renda”, detalhou Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social.

“No valor per capita, volta a ter um valor de acréscimo, por criança de 7 anos até completar 18 anos. Estamos acertando o valor, que será além dos R$ 150 por criança de até seis anos”, disse o ministro em entrevista.

Calendário do Bolsa Família – Março

Confira as datas de pagamento deste mês:

NIS final 1: 20 de março;

NIS final 2: 21 de março;

NIS final 3: 22 de março;

NIS final 4: 23 de março;

NIS final 5: 24 de março;

NIS final 6: 27 de março;

NIS final 7: 28 de março;

NIS final 8: 29 de março;

NIS final 9: 30 de março;

NIS final 0: 31 de março.