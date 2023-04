Novo detalhe prova que o casamento de Britney Spears e Sam Asghari pode estar por um fio depois de apenas 10 meses

Tei só se casou em junho de 2022, mas já Sam Asghari e Britney Spears acredita-se estar passando por alguns problemas conjugais.

Eles se casaram depois de menos de um ano de noivado e depois de apenas cinco anos de namoro, e agora seu casamento pode estar em apuros.

Britney Spears mostra o dedo em novo vídeo após ‘colapso’ em restauranteInstagram

Houve vários relatos sobre seus problemas, mas agora o cantor e o ator foram vistos sem suas alianças de casamento.

Britney Spears tirou a aliança primeiro

Foi a mulher de 41 anos que foi vista pela primeira vez sem a aliança de casamento, já que ela não a usava quando os paparazzi tiraram fotos dela saindo de um carro na terça-feira.

Ela estava a caminho de embarcar em um jato particular, deixando Los Angeles por alguns dias no Havaí.

Britney Spears não está de férias com o marido. Em vez disso, ela está com o gerente de longa data Cade Hudson e tem postado vários vídeos e fotos no Instagram, inclusive alguns com seu agente.

Enquanto isso, Sam Asghari também foi visto sem sua aliança de casamento. Ele foi flagrado sem ele enquanto fazia recados na Califórnia na quinta-feira, alguns dias depois das fotos de sua esposa.

Pode haver uma razão lógica para as duas celebridades tirarem as alianças com apenas alguns dias de diferença, mas por enquanto esse detalhe só vai alimentar ainda mais os rumores de que eles podem estar prestes a se separar.