Novo documentário de Lee Murray detalha como ele passou de lutador do UFC para o maior assalto da história do Reino Unido

Lee Murray competiu no UFC apenas uma vez em 2004, mas sua infâmia por façanhas fora da gaiola viverá na infâmia para sempre.

Um novo documentário em quatro partes vai ao Showtime em 7 de abril, intitulado Apanhar relâmpagos irá detalhar a história selvagem de Murray como ele se transformou de um lutador de MMA altamente elogiado para realizar o maior assalto da história do Reino Unido.

A série dirigida por Pat Kondelis, duas vezes vencedor do Emmy, buscará explorar o histórico de Murray, que incluiu uma interação notória com Tito Ortiz após o UFC 38 em 2002, onde o britânico desajeitado supostamente nocauteou o ex-campeão meio-pesado durante uma luta de rua.

Dois anos depois, Murray fez sua estreia no octógono, onde caminhou até a jaula vestido com um uniforme de presidiário e uma máscara sobre o rosto semelhante à usada por Anthony Hopkins quando interpretou Hannibal Lecter em Silêncio dos Inocentes.

Murray iria finalizar Jorge Rivera por finalização no primeiro round, mas questões legais o impediram de viajar para os Estados Unidos novamente. Ele lutou apenas mais uma vez, quando perdeu na decisão para o futuro campeão do UFC, Anderson Silva.

Não foi até alguns anos depois que o nome de Murray chegou às manchetes novamente depois que ele ajudou a orquestrar o maior roubo de dinheiro na história do Reino Unido depois de roubar o depósito da Securitas em Tonbridge, Inglaterra. Os ladrões fugiram com um total de pouco mais de US $ 92 milhões – e a equipe responsável pelo roubo deixou mais do que o triplo para trás porque ficou sem espaço para transportar o dinheiro.

Murray acabou sendo preso e julgado pelos crimes, o que levou a uma sentença de 25 anos de prisão.

“A história de Lee Murray e o assalto à Securitas Depot é o material dos filmes de assalto de Hollywood: cheio de personagens fascinantes, ação emocionante e reviravoltas chocantes”, disse o presidente da Showtime Sports, Stephen Espinoza, em um comunicado à imprensa.

“Não consigo pensar em ninguém mais adequado para tecer este virador de página cinematográfico do que Pat Kondelis e sua equipe da Bat Bridge Entertainment. Esta série é o epítome do que pretendemos entregar: uma história cativante sobre personalidades e personagens maiores do que a vida, contada através de uma lente humana identificável.”

O documentário contará com inúmeras entrevistas, incluindo Silva, que ainda é o último oponente de Murray no MMA, bem como o Hall da Fama do UFC Chuck Liddell depois que ele testemunhou a briga de rua com Ortiz.

O documentário de quatro partes estreará em 7 de abril com streaming no Paramount +.