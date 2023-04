Novo preço do Etanol acaba de sair e surpreende motoristas

Os preços dos combustíveis ficaram mais baratos no país pela segunda semana consecutiva, aliviando um pouco o bolso dos motoristas. Na semana passada, o etanol hidratado, a gasolina e o óleo diesel tiveram quedas em seus preços, após iniciarem o mês em forte alta.

Em resumo, o governo federal voltou a cobrar o PIS/Cofins sobre a gasolina e o etanol no início de março. Os impactos dessa medida foram vistos nos postos do país, com ambos os combustíveis ficando bem mais caros e pressionando diversos motoristas.

Contudo, após essa semana de forte alta, os preços do etanol hidratado vêm caindo no país. Na semana passada, o biocombustível ficou 0,51% mais barato nos postos, com o valor médio nacional caindo de R$ 3,94 para R$ 3,92 por litro.

Embora a queda tenha sido de apenas dois centavos, assim como na semana anterior, os motoristas puderam comemorar, até porque redução nos preços é mais vantajosa que qualquer aumento.

A propósito, todos os dados fazem parte do levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que pesquisa os preços em mais de cinco mil postos do país.

Etanol x Gasolina

A saber, o valor do etanol hidratado tende a seguir as variações da gasolina, visto que ambos são concorrentes nas bombas e não há regulação para o preço do biocombustível. Por isso que nas últimas semanas ambos seguiram as mesmas trajetórias.

Aliás, nesta atualização do levantamento da ANP, a gasolina ficou 0,54% mais barata nas bombas, com o preço caindo de R$ 5,54 para R$ 5,51, e o etanol seguiu a mesma trajetória, ficando mais barato.

Em suma, a queda no preço do etanol foi puxada por 17 das 27 Unidades Federativas (UFs). Os destaques da semana foram Bahia (-3,63%), Amazonas (-3,30%) e Piauí (-1,88%), mas as demais UFs não tiveram recuos muito expressivos.

Por outro lado, o valor do combustível subiu em oito locais, com destaque para Amapá (+3,35%), Sergipe (+1,93%), Roraima (+1,24%) e Pará (+1,09%). Em outras duas UFs o preço do biocombustível se manteve estável: Distrito Federal e Alagoas.

Preços nas regiões brasileiras

Na semana passada, o etanol ficou mais barato em todas as regiões brasileiras: Nordeste (-1,58%), Norte (-1,09%), Sudeste (-0,52%), Centro-Oeste (-0,51%) e Sul (-0,48%). Com o acréscimo desses resultados, os preços médios do etanol nas regiões brasileiras foram o seguinte:

Norte: R$ 4,52

R$ 4,52 Nordeste: R$ 4,37

R$ 4,37 Sul: R$ 4,16

R$ 4,16 Centro-Oeste: R$ 3,92

R$ 3,92 Sudeste: R$ 3,83

Em síntese, nenhum estado do Norte comercializou o etanol a preços inferiores à taxa nacional (R$ 3,92). Isso explica por que a região tem o maior preço médio do país. Aliás, o menor valor do Norte foi observado no Acre (R$ 4,37), ficando 11,5% acima da taxa média do país.



Da mesma forma, todos os estados da região Nordeste comercializaram o etanol a preços acima da média nacional. Em suma, o menor valor da região foi registrado na Paraíba (R$ 3,98), que ainda superou a taxa do Brasil.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do etanol na semana passada:

Roraima: R$ 4,91

R$ 4,91 Rio Grande do Sul: R$ 4,84

R$ 4,84 Rondônia: R$ 4,84

R$ 4,84 Piauí: R$ 4,69

R$ 4,69 Pará: R$ 4,64

R$ 4,64 Santa Catarina: R$ 4,61

R$ 4,61 Ceará: R$ 4,60

Em resumo, os maiores preços médios do país vieram de estados do Norte, do Sul e do Nordeste, e isso explica as posições em que essas regiões se encontram no ranking nacional.

Vale destacar que, apesar de dois dos três estados do Sul apresentarem alguns dos maiores valores nacionais, a região teve um valor um pouco menor devido o preço médio no Paraná, que foi de R$ 4,12.

Etanol é mais vantajoso que a gasolina?

Muitos motoristas ficam indecisos sobre qual combustível escolher para abastecer seus veículos. No entanto, vale destacar que a melhor opção nos últimos meses tem sido a gasolina, em vez do etanol.

Na verdade, ambos os combustíveis ficaram mais baratos na semana passada no país, para alívio dos motoristas. Com o acréscimo das variações, o etanol continuou apresentando um melhor custo-benefício que a gasolina em apenas dois estados.

Em primeiro lugar, é importante lembrar que o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que seja mais vantajoso que esta. Caso o resultado da equação supere os 70%, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

De acordo com os dados da ANP, apenas Mato Grosso e Amazonas tiveram um percentual inferior a 70%. No estado do Centro-Oeste, a proporção entre a gasolina e o etanol ficou em 66,5%, enquanto no Amazonas a taxa chegou a 67,1%. Por isso que o etanol foi mais vantajoso que a gasolina nestes estados.