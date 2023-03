Novo preço do Gás de Cozinha acaba de sair e choca brasileiros

Os brasileiros comemoraram mais uma grande notícia nesta semana. De acordo com um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço do gás de cozinha caiu novamente no país.

Em resumo, os valores do botijão de 13 quilos vêm caindo desde o final de 2022, aliviando aos poucos o bolso do brasileiro. A título de comparação, o gás de cozinha ficou 6,22% mais caro no país em 2022. Já neste ano, o valor do gás de cozinha está 1,00% menor, o que corresponde a uma queda de R$ 1,05.

Embora o recuo seja tímido, é melhor do que qualquer aumento. Aliás, na semana passada, os brasileiros aproveitaram a queda dos preços no Nordeste (-0,48%) e no Sudeste (-0,41%). Por outro lado, o valor do botijão subiu no Norte (+0,65%), no Sul (+0,40%) e no Centro-Oeste (+0,28%).

Com o acréscimo destas variações, o preço médio que o gás de cozinha foi o seguinte nas regiões brasileiras:

Norte – R$ 118,66

– R$ 118,66 Centro-Oeste – R$ 112,90

– R$ 112,90 Sul – R$ 110,07

– R$ 110,07 Nordeste – R$ 106,78

– R$ 106,78 Sudeste – R$ 104,29

A ANP também revelou que o gás de cozinha ficou mais barato em 15 das 27 Unidades da Federação (UFs) na semana passada. As quedas mais expressiva vieram do Maranhão (-2,00%), de Sergipe (-1,64%) e do Rio Grande do Norte (-1,51%).

Em contrapartida, os preços subiram em dez UFs, destacando-se o Acre, onde o botijão ficou 5,50% mais caro. Os demais avanços não chegaram a 1,00%. Já em Roraima, o valor se manteve estável em relação à semana anterior.

Gás de cozinha mais barato do país

Na semana passada, o Rio de Janeiro continuou comercializando o gás de cozinha mais barato do Brasil, com um preço médio de R$ 95,23. Inclusive, o local apresentou o menor valor em todas as semanas de 2023, e o valor do botijão de 13 quilos na capital fluminense ficou 11,5% mais barato que a média nacional. Veja abaixo os locais com os menores preços do botijão de 13 quilos no país na semana passada: Rio de Janeiro – R$ 95,23

Pernambuco – R$ 98,10

Espírito Santo – R$ 100,78

Alagoas – R$ 101,92

Sergipe – R$ 102,01

Distrito Federal – R$ 102,04

Maranhão – R$ 103,39 Em contrapartida, o botijão mais caro do país foi o do Roraima (R$ 129,36). Vale destacar que, em 2022, o Mato Grosso liderou o ranking nacional dos preços mais caros de 2022 por 33 semanas. Em seguida, ficaram Rondônia (nove semanas), Roraima (três), Acre (três) e Tocantins (uma). Já em 2023, Roraima teve o maior preço do país em todas as semanas do ano. No estado nortista, o valor do botijão de 13 quilos superou em 20,2% a média nacional. Confira abaixo as UFs que tiveram os preços mais elevados do gás de cozinha na semana passada: Roraima – R$ 129,36

Rondônia – R$ 124,91

Amazonas – R$ 124,16

Mato Grosso – R$ 123,78

Santa Catarina – R$ 123,74

Tocantins – R$ 121,60

Acre – R$ 121,40 Famílias de baixa renda recebem VALE-GÁS Todos sabem que o gás de cozinha é um item muito importante no dia a dia dos brasileiros. No entanto, o seu valor continua elevado, mesmo com as recentes quedas, justamente porque os recuos foram bem tímidos. Por isso, o governo federal paga um benefício às famílias de renda mais baixa para que tenham condições de adquirir um botijão de 13 quilos com mais facilidade. Assim, não terão que comprometer a renda reduzida que possuem. O pagamento do vale-gás nacional ocorre bimestralmente, ou seja, a cada dois meses. Como a última parcela foi paga em fevereiro, os beneficiários não irão receber o benefício em março, mas apenas em abril. Em suma, o vale-gás tem a previsão de cobrir 50% do valor de um botijão de 13 quilos. Contudo, a Emenda Constitucional nº 123 permitiu ao governo gastar R$ 41,2 bilhões além do teto de gastos em meados de 2022. Com isso, o valor do auxílio ficou turbinado no ano passado, passando de R$ 53, em junho, para R$ 110, em agosto. O vale-gás pago em dezembro marcou o fim da turbinada proporcionada pela Emenda Constitucional nº 123. Entretanto, o valor seguirá acima de R$ 100 em 2023 graças à Emenda Constitucional nº 126, que elevou o teto de gastos em R$ 145 bilhões, e permitiu ao governo Lula manter o auxílio turbinado neste ano. Por fim, o vale-gás pagou R$ 110 em fevereiro às famílias beneficiárias. Isso quer dizer que os moradores de 13 UFs conseguiram comprar o botijão apenas com o valor do benefício. Isso é muito positivo, ainda mais porque o vale-gás é pago às famílias de baixa renda e tem a previsão de cobrir 50% do valor do botijão de 13 quilos. No entanto, os beneficiários estão aproveitando valores bem maiores há vários meses.