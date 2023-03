Novo preço do Gás de Cozinha deixa os brasileiros comemorando.

Nesta semana, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) anunciou que o preço do botijão de gás de 13 quilos se manteve inalterado em relação à semana anterior. A notícia alegrou os consumidores, que continuarão pagando 107,50, em média, pela recarga do produto.

Preço do Gás de Cozinha se mantém

Desde 2022, o preço do botijão de gás só vem diminuindo, aliviando o bolsa de milhares de brasileiros. Em termos numéricos, o produto ficou 6,22% mais caro no país no ano passado. Por outro lado, em 2023, o valor diminuiu 1,05%, representando uma queda de R$ 1,14.

Embora o recuo seja pequeno, é melhor do que qualquer aumento. Inclusive, na última semana, consumidores de certas regiões puderam aproveitar a queda dos preços, veja a seguir:

Sul (-0,51%)

Nordeste (-0,35%); e

Norte (-0,05%).

No entanto, o valor do botijão subiu nas outras regiões:

Sudeste (+0,45%); e

Centro-Oeste (+0,05%).

Contudo, devido as variações, o preço médio do gás de cozinha nas regiões brasileiras ficam assim:

Norte – R$ 118,51;

– R$ 118,51; Centro-Oeste – R$ 112,27;

– R$ 112,27; Sul – R$ 109,45;

– R$ 109,45; Nordeste – R$ 106,67;

– R$ 106,67; Sudeste – R$ 104,52.

Próximo pagamento do Vale-Gás

Os beneficiários do Vale-Gás já podem comemorar, pois o Governo Federal já liberou o calendário do próximo pagamento. Devido a metodologia bimestral de repasses, a próxima distribuição do benefício acontecerá no mês de abril.

De acordo com o Governo Federal, no mês de abril, cerca de 5,6 milhões de famílias de baixa renda que fazem parte do programa receberam a parcela de R$ 112 para ajudar na compra do gás de cozinha.

Veja quem receber, o valor e as datas do próximo pagamento.

Quem pode receber o benefício?

A seguir, veja quais as exigências para fazer parte do Vale-Gás e receber a ajuda bimentral:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo;

e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo; Famílias que residam no mesmo domicílio e recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) da assistência social;

da assistência social; Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de manter a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Contudo, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado, desse modo, foi liberado algumas regras de prioridade, sendo para:

Famílias com cadastro atualizado no CadÚnico, nos últimos dois anos;

Famílias com menor renda;

Famílias que tenham maior quantidade de integrantes;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis).

Calendário do Vale-Gás

Abaixo, confira as datas de pagamento do Auxílio Gás do mês de abril:

NIS com final 1: 14 de abril;

NIS com final 2: 17 de abril;

NIS com final 3: 18 de abril;

NIS com final 4: 19 de abril;

NIS com final 5: 20 de abril;

NIS com final 6: 24 de abril;

NIS com final 7: 25 de abril;

NIS com final 8: 26 de abril;

NIS com final 9: 27 de abril;

NIS com final 0: 28 de abril.

Como consultar o benefício?

A consulta pode ser realizada com o número de CPF por meio das seguintes plataformas:

Aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Atendimento Caixa – telefone 111;

Ministério da Cidadania – telefone 121.