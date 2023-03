novo programa pode ser confirmado hoje

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) comunicou em entrevista que o modelo final do programa Desenrola será definido a qualquer momento. Trata-se do projeto que prevê a renegociação de dívidas dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos e que precisam de ajuda para resolver o problema.

Segundo Haddad, o modelo do projeto está pronto e já passou pelo crivo da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Agora, o último passo para a aprovação do texto é a liberação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve analisar o projeto em uma reunião hoje.

“O programa está montado, mas os parâmetros precisam ser validados: até quanto de dívida nós vamos considerar, se terá subsídio e até quanto para a população de baixa renda, e de onde nós estamos propondo que o dinheiro saia”, disse o Ministro da Fazenda em entrevista ao portal Uol no final da última semana.

“Isso é uma decisão que cabe a ele (Lula) tomar. A peça legal (do programa) está pronta. Segunda-feira (hoje) é a reunião de validação. Fechamos (o programa) e marcamos a data da assinatura”, completou o Ministro indicando que mesmo que Lula aprove o documento hoje, o lançamento seria marcado para uma outra data.

Dados mais recentes do Serasa indicam que mais de 70 milhões de pessoas estão com dívidas em atraso no Brasil atualmente. O problema vem se tornando cada vez maior com o passar dos anos. A pandemia do coronavírus fez com que os índices de inadimplência aumentassem em todas as regiões do país.

Até dois salários mínimos

Na mesma entrevista concedida ao portal Uol, Haddad revelou que a ideia do programa Desenrola é atender as pessoas que recebem até dois salários mínimos. O ministro argumentou que a maioria dos endividados do país estão nesta faixa social.



“A minoria está endividada em banco. A maioria está endividada no crediário, nos serviços públicos de telefonia, de energia elétrica, água e esgoto. Cerca de 70% do crédito negativado não é bancário. E uma grande parte dessas pessoas tem renda de até dois salários mínimos.”

“(O Desenrola) vai ajudar as famílias formalmente e materialmente, permitindo a volta do mercado de crédito. Se isso vier acompanhado de uma redução dos spreads e juros bancários, podermos voltar a ter mais consumo e investimento por conta disso”, avaliou o Ministro.

Desenrola terá app

Um dos pontos que já está decidido dentro do novo Governo Federal é a criação de um aplicativo oficial para o programa Desenrola. A ideia é que os cidadãos usem este app para pactuar as negociações.

Ao criar um aplicativo oficial para o programa, o Governo avalia que poderá diminuir a corrida da população aos bancos, o que poderia aumentar o tamanho das filas e pressionar o sistema bancário do país.

De todo modo, o aval sobre esta aplicação também dependerá da avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vale lembrar que a criação do programa Desenrola foi uma das principais promessas de campanha do petista nas eleições do ano passado.