Novo vídeo dramático mostra assassino em massa de Nashville atirando em seu caminho para a escola

Um novo vídeo dramático capturou a assassina em massa de Nashville abrindo caminho para uma escola primária e vagando pelos corredores com uma arma de assalto antes de matar 6 pessoas, incluindo 3 crianças.

Confira as imagens de segurança, divulgadas na segunda-feira pelo Metropolitan Nashville PD, mostrando Salão Audrey dirigindo por um estacionamento na Igreja/Escola Covenant com seus 2 rifles de assalto e uma semiautomática 9MM.

Depois de estacionar seu Honda Fit, Hall caminhou até a entrada da escola e abriu fogo contra as portas, estilhaçando os vidros das janelas. Ela então se agachou para passar por uma das janelas disparadas para entrar na escola.

Com o rifle apontado à sua frente, Hall manobrou pelos corredores vestindo uniforme militar e um boné de beisebol vermelho virado para trás na cabeça. Ela abriu várias portas e entrou em salas à procura de presas. Ao longo do vídeo, você pode ver as luzes piscando como se o sistema de alarme da escola tivesse disparado.