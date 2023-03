Novo vídeo mostra ataque violento em pleno voo e passageiro é preso

Confira as imagens, filmadas por um passageiro … o Dept. da Justiça diz que o cara gritando com todo mundo é Francisco Severo Torres que se levantou de seu assento e ficou absolutamente louco durante o voo de domingo de Los Angeles para Boston.

De acordo com os documentos do DOJ, Torres deu início ao incidente quando forçou a maçaneta da porta de saída para a posição destravada. Um comissário de bordo supostamente notou que a maçaneta havia sido adulterada e lembrou que Torres estava à espreita na porta.

O atendente foi interrogar Torres e foi aí que o inferno começou na cabine – ele gritou: “Então, onde está a Segurança Interna com uma arma? Porque estou esperando eles apontarem a arma para mim para eu mostrar a todos que vou morrer quando eu levar todas as balas naquele pente, e vou matar todos os homens neste avião.”

Ele também disse: “Sou Balthazar. Ou levante as mãos, porque sou Balthazar … já que estou assumindo o controle deste avião.” Na Bíblia, Baltazar é um dos 3 reis magos que foram visitar o menino Jesus, mas quem sabe se essa era a referência dele.

Os documentos do DOJ dizem que Torres brandiu uma colher de metal quebrada, confrontou 2 comissários de bordo perto da saída de emergência e esfaqueou repetidamente um deles no pescoço. O estado de saúde do atendente não foi divulgado.