NSC Comunicação OFERECE EMPREGOS no SUL

A NSC Comunicação, a maior empresa de comunicação de Santa Catarina, com atuação em TV, rádio, mídia impressa e plataformas digitais, está atrás de novos colaboradores no mercado de trabalho. Dessa maneira, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista Administrativo (PCD) – Florianópolis – SC – Efetivo;

Analista de DevOps – Florianópolis – SC – Efetivo;

Analista de Planejamento Comercial – Blumenau – SC – Efetivo;

Assistente Administrativo – Chapecó – SC – Efetivo;

Assistente Comercial & Eventos – Chapecó – SC – Efetivo;

Assistente de Customer Success (PCD) – Florianópolis – SC – Efetivo;

Assistente PCD (Banco de Talentos) – Florianópolis – SC – Efetivo;

Banco de Talentos – Banco de talentos;

Editor de Arte (PCD) – Florianópolis – SC – Efetivo;

Programa de Estágio NSC – Estágio.

Mais sobre a NSC Comunicação e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a NSC Comunicação, é válido ressaltar que estamos falando de uma marca que chancela o mercado de informação e entretenimento catarinense. A NSC Comunicação renova o compromisso de amplificar vozes e empoderar as comunidades de Santa Catarina.

É formada pela emissora de televisão NSC TV, afiliada da Rede Globo; pelo portal de notícias NSC Total, referência em informação nas plataformas digitais; pelos jornais Diário Catarinense, A Notícia, Jornal de Santa Catarina e Hora de Santa Catarina; e pelas emissoras de rádio CBN Floripa, Atlântida, Itapema e CBN Joinville.

Além disso, suas múltiplas plataformas têm como missão levar conteúdo de qualidade ao estado e àqueles que, de outros cantos do mundo, acompanham o que acontece em Santa Catarina. Com um portfólio versátil e integrado, a NSC oferece ainda as melhores soluções de comunicação para marcas que querem se conectar aos catarinenses.

