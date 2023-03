NUBANK está liberando R$200 para clientes usarem NOVA função

O Nubank conta com um ótimo serviço para os seus clientes atualmente. Trata-se do contactless, o pagamento por aproximação com o cartão da fintech.

A saber, o valor limite para pagamentos sem senha é, atualmente, de R$ 200. No entanto, o limite do cartão pode ser reajustado pelo cliente através do próprio aplicativo, de maneira prática.

Até o momento, o Nubank não lançou a opção de correção do limite do crédito por aproximação. Portanto, cabe exclusivamente ao cliente decidir em ter o novo limite liberado na funcionalidade ou desativar a função.

Assim, o novo serviço permite que os pagamentos sejam feitos apenas por aproximação, sem a necessidade de usar o cartão. Essa funcionalidade vale para as modalidades crédito e débito.

Nubank libera R$200 aos clientes

A ativação da nova função ocorre de maneira automática, logo após a primeira aquisição com o cartão, quando é inserido na maquininha. Após a liberação, o cliente poderá usar a função quando quiser.

As compras feitas por meio de aproximação são criptografadas com o objetivo de garantir a segurança da transação, uma vez que o uso de senha passa a ser obrigatório para pagamento superior a R$ 200.

O cliente que não quiser utilizar a nova funcionalidade na hora de realizar as suas compras com contactless, aproximação, será necessário seguir os três passos:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo Nubank e clique na seta abaixo do seu nome; Ademais, escolha a opção “Configurar cartão”; Por fim, desative “Compras por aproximação”

Pronto! Finalmente, seguindo os três passos acima, a função contactless do cartão de crédito será desativada da conta do cliente.

Qual cartão do Nubank posso utilizar?

Como já mencionado, o Nubank é um dos maiores bancos digitais do Brasil. Dentre os diversos benefícios ofertados pela fintech, os cartões de crédito são os mais usados pelos clientes.

A saber, o banco oferece três opções de cartão de crédito aos usuários, sendo o Gold, Platinum e Ultravioleta, cada um com condições especiais e únicas.

Cartões Gold e Platinum

Primeiramente, as duas modalidades de cartão são as mais solicitadas pelos clientes do Nubank. Ambos possuem diversos benefícios, como anuidade 0. Todavia, a diferença das ferramentas está justamente nas vantagens disponibilizadas em cada um.

No cartão Gold, os clientes podem desfrutar de garantia estendida de até 1 ano, promoções em compras realizadas com a ferramenta, seguro e proteção dos presos e proteção em compras por dano acidental ou roubo.

Já com o cartão Platinum, os usuários podem ser beneficiados com consultorias de viagens, serviços de concierge, ofertas internacionais, seguro de automóveis ou emergências médicas em viagens e isenção de rolha (os clientes não pagam a taxa na 1ª garrafa de vinho em restaurantes).

O cartão mais utilizado no dia a dia dos clientes do Nubank é na modalidade Gold. Entretanto, para os clientes que viajam bastante, o mais indicado é o Platinum.

Cartão Ultravioleta

O cartão Ultravioleta é a modalidade mais recente do Nubank. A ferramenta possui, primeiramente, um diferencial em seu modelo físico, por ser na cor prateada. Além disso, esse modelo é o que oferece mais benefícios os clientes. Os principais são:

Cashback de 1% em compras no crédito;

Rendimento de 200%, caso o valor seja guardado;

Garantia estendida em compras;

Seguros (proteção de preço, proteção de compras, bagagem, viagem);

Salas VIP em aeroportos;

Mensalidade 40% menor que outras ofertas no mercado, nas modalidades Black e Premium.