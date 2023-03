Nubank: Excelente Notícia para os brasileiros com dívidas

Imprevistos acontecem e nem sempre é possível pagar o valor total da fatura do seu cartão de crédito, por isso, pode ser importante conhecer as opções para realizar a renegociação de pendências do seu cartão de crédito Nubank.

Cartão de crédito: saiba como funciona a renegociação de pendências Nubank

De acordo com informações oficiais da fintech, é possível fazer a negociação dos valores da fatura do seu cartão de crédito através de uma opção que pode ser viável para seu planejamento financeiro.

Renegocie as pendências do seu cartão de crédito Nubank em um único parcelamento

Já que é possível gerar um único parcelamento para todas as suas pendências, sendo essa opção válida para o cartão de crédito tradicional, o “roxinho”, ou para o cartão Ultravioleta do Nubank. Por isso, é possível renegociar as pendências com juros menores do que os juros gerados no parcelamento automático da fatura.

O que essa opção de renegociação abrange?

Ao escolher por essa opção, o cliente irá parcelar automaticamente os valores referentes a fatura fechada, saldo do rotativo do cartão, transações feitas no cartão de crédito, como boleto e Pix, parcelamentos que já foram efetivados em outras ocasiões, compras feitas à vista pelo aplicativo do Nubank e saldo em atraso que esteja em aberto.

O Nubank explica que não entram nessa renegociação as parcelas futuras de compras que foram parceladas no seu cartão de crédito, ou seja, são refinanciados os valores passados, considerando faturas anteriores.

Como funciona a renegociação de pendências do Nubank?

De acordo com informações oficiais da fintech, a renegociação de pendências é uma opção para o cliente negociar a sua fatura ou atual e contratações anteriores.

Sendo assim, ao utilizar essa opção, o cliente pode organizar o seu orçamento, já que estará com todas as pendências do seu cartão de crédito Nubank centralizadas em um único parcelamento.

Como fazer a renegociação de pendências pelo app da fintech?

Para realizar a renegociação de pendências no app do Nubank, é bem simples, o cliente deve simular e solicitar a renegociação de pendências no seu aplicativo.

Para isso, selecione na tela inicial do app, a opção “cartão de crédito”, por conseguinte, clique em “parcelar”. No seu app do Nubank, poderá selecionar a opção “renegociação de pendências” e começar a negociação.

Analise os juros cobrados de forma planejada

Será necessário informar o valor que deseja pagar como entrada e escolher o número de parcelas. Além disso, é possível visualizar o plano previamente escolhido e ler detalhes sobre as condições da transação.

Após esse procedimento, o cliente pode confirmar o parcelamento de todas as faturas e digitar a senha. Por fim, tenha atenção aos juros e aos encargos das transações e utilize essa opção em situações emergenciais.