Nubank faz primeira apresentação em importante ranking nacional

Todos os anos a Interbrand, empresa de consultoria, divulga o ranking com as marcas mais valiosas do Brasil. Desta vez, o Nubank estreou com um ótima colocação.

O banco digital é pioneiro em oferecer serviços e produtos inovadores, fazendo com que sua gama de clientes só aumente cada dia. Outros bancos também entraram nesse ranking.

Porém, a fintech ocupou o o 7º lugar, avaliado em R$ 3,8 bilhões. Confira, a seguir, a lista com as 10 marcas mais valiosas da país.

Ranking das marcas mais valiosas do Brasil

Abaixo, confira a lista com os 10 primeiros colocados do ranking:

Itaú: R$ 44,4 bilhões; Bradesco: R$ 28,6 bilhões; Skol: R$ 18,9 bilhões; Brahma: R$ 13,3 bilhões; Banco do Brasil: R$ 10,3 bilhões; Natura: R$ 9,7 bilhões; Nubank: R$ 3,9 bilhões; Petrobras: R$ 3,5 bilhões; Magazine Luiza: R$ 3,0 bilhões; Vivo: R$ 3,0 bilhões.

Como é realizada a pesquisa

Segundo informações, para selecionar as marcas mais valiosas do país alguns pontos são levados em consideração, como percepção e influência no mercado, além da performance financeira. Dessa forma, neste ano, cerca de 1100 pessoas foram ouvidas, de todos os sexos e classe social.

Ademais, entre as principais marcas da lista, nota-se três pontos em comum: empatia, presença e alinhamento. O CEO da Interbrand, Beto Almeida, explica que “Alinhamento é o quanto a organização está comprometida com a mesma estratégia. Empatia é o quanto a empresa responde de forma ativa e eficaz aos desejos e necessidades do consumidor. Presença se relaciona ao quanto a marca é considerada e relembrada no momento de decisão de compra”.

Novo recurso de segurança do Nubank

Na última semana, o Nubank lançou um novo recurso para aumentar a segurança de seus clientes. Agora, quem possui celulares com sistema operacional Android consegue bloquear capturas e gravações da tela do aplicativo.

A ferramenta foi implementada com intuito de reduzir esse tipo de atividade e impedir que mal-intencionados consigam aplicar golpes. Lembrando que o famoso “print” não é recomendado dentro de plataformas bancárias.

De acordo com a fintech, golpes em que malwares são instalados no celular, em sua maioria, utilizam a captura e gravação de tela para que os criminosos não precisem invadir a conta da vítima.

Neste sentido, com o bloqueio de prints e filmagens, o cliente pode ficar protegido caso esse tipo de situação venha a acontecer. O mesmo vale para as situações que envolvem o roubo ou furto do celular.



Contudo, como mencionado, até o momento o novo recurso só está disponível para os celulares Android. Sobre os sistemas iOS, ainda não há divulgação a respeito.

Empréstimo consignado do Nubank

O Nubank também lançou uma novidade que promete agradar vários clientes. Na última segunda-feira (20), a fintech liberou o NuConsignado, empréstimo consignado para servidores públicos federais.

O crédito consignado é uma modalidade na qual desconta o valor da parcela diretamente da folha salarial do contratante. Como oferece poucos riscos aos bancos, os juros costumam ser os menores do mercado.

Até o momento, o banco digital não especificou a taxa de juros que será praticada na operação, mas o pagamento do consignado poderá ser realizado em até 96 vezes. Ademais, o valor disponibilizado vai depender da margem consignável de cada salário.

Para pedir o empréstimo consignado do Nubank, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS); Procure a opção “Empréstimos e Consignado”; Em seguida, ache a parte do NuConsignado e toque em “Quero Simular”; Feito isto, escolha o perfil referente ao servidor federal e vá para “Novo Contrato”; Por fim, o app vai pedir que você acesse a conta sougov.br para identificar a margem consignável do seu salário.