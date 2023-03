Nubank lança novidade incrível em seu programa de recompensas; Veja qual!

Por meio de seu programa de fidelidade, o Nubank lançou nesta semana seu token nativo, o Nucoin. Segundo a instituição financeira, o token servirá como recompensa para os clientes considerados mais engajados.

Assim, com o Nucoin será possível acumular unidades do token do Nubank para atualizar o programa de benefícios, bem como futuramente vendê-las para outros usuários do banco digital.

Sobre o Nucoin

A Polygon Technology, empresa que conecta e dimensiona projetos de blockchain, principalmente aqueles relacionados e compatíveis com a rede Ethereum, como o MATIC, desenvolveu o Nucoin como base para o programa de recompensas do Nubank para todos os clientes.

Desta forma, o Nucoin terá a segurança e a descentralização proporcionadas pela rede Ethereum. Além disso, segundo informações da empresa, o Nucoin terá 100 bilhões de unidades e um programa de airdrop para os clientes fiéis do Nubank.

O banco digital afirma criar tokens de forma limitada, para valorização do ativo ao longo do tempo. Em sua criação, o Nucoin utiliza um sistema de Proof of Authority (PoA).

O que é Proof of Authority (PoA)?

A PoA é um mecanismo de consenso que dá, a um número pequeno e designado de atores, o poder de validar transações ou interações com a rede, atualizando seu registro mais ou menos distribuído.

Contudo, ao contrário do mecanismo de prova de trabalho (PoW), comumente referido como “mineração”, não há competição técnica entre validadores. Esse mecanismo de consenso quase não requer poder de computação e, portanto, quase nenhuma eletricidade para sua operação.

Como funcionará o token do Nubank?

Conforme o Nubank, os clientes existentes receberão Nucoins em reconhecimento ao seu relacionamento com o banco digital. Além disso, novas unidades de token podem ser conquistadas por meio de sorteios, que darão prêmios em dinheiro. A cada 50 Nucoins congelados, mecanismo similar ao staking, o cliente ganha 1 bilhete para participar do sorteio. No total serão 20 sorteios de R$ 10.000 e um sorteio grande de R$ 1 milhão.

Vale destacar que haverá cashback em compras com cartões de débito ou crédito, transações de criptomoedas no aplicativo do Nubank e como forma de compensação aos usuários que se propõem ativamente para o futuro do Nucoin.

Segundo Nubank, os clientes podem optar por congelar seus Nucoins para subir de nível no programa e desbloquear mais benefícios e ainda podem trocar seus Nucoins com outros clientes, ganhando dinheiro com as transações.

Contudo, para os clientes que optarem por congelarem seus Nucoins, receberão benefícios adicionais tanto na plataforma do Nubank quanto com parceiros externos que deverão aderir à rede de fidelidade.

Airdrop inicial do Nubank

A quantidade inicial de moedas digitais que cada pessoa receberá dependerá do nível de relacionamento de cada cliente com o banco, explicou o Nubank. Contudo, todos receberão pelo menos 50 Nucoins.

Vale destacar que, segundo a empresa, quanto mais velho o cliente, mais Nucoins ele receberá. Além disso, quem indicar amigos ao Nubank e participar da comunidade NuCommunity também ganhará mais Nucoins.

Em suma, de acordo com Fernando Czapski, gerente geral do Nucoin: “O Nucoin é uma revolução co-criada por nossos clientes em conjunto com parceiros que fortalecem o ecossistema e para que seja útil dentro e fora do Nubank. Seguiremos aprimorando o Nucoin à medida que o mercado e a tecnologia blockchain expandam seu alcance”.