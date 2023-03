Nubank lança recurso de segurança para transações fora de casa

O Nubank é um dos bancos digitais mais utilizados pelos cidadãos brasileiros, devido a isso, é preciso disponibilizar serviços e recursos de segurança. Neste sentido, a fintech lançou o “Modo Rua“, recurso que promete trazer mais segurança para transações fora de casa.

Veja como a ferramenta funciona!

Modo Rua do Nubank

Em suma, a nova opção funciona de forma similar ao modo avião. Desta forma, ao habilitar o recurso, o aplicativo fará a limitação das operações financeiras. No entanto, como qualquer outra ferramenta, é preciso seguir alguns passos para ativar o “Modo Rua”.

A princípio, será necessário vincular a nova função com uma ou mais redes de Wi-Fi segura, como a da sua casa e de outros estabelecimentos de sua confiança. Na sequência, basta definir um valor máximo para as transferências.

Neste sentido, quando estiver em outro lugar, o app limitará as operações de acordo com suas configurações. Contudo, é importante ressaltar que o “Modo Rua” ainda está sendo disponibilizado de forma gradativa ao público geral do Nubank.

“O Nubank avança nos cuidados com a segurança digital, usando a tecnologia para proteger e facilitar a vida dos nossos clientes. Essa novidade se soma a outros mecanismos de segurança que já oferecemos no app”, explicaram.

“Diante das questões de segurança pública atuais, é mais importante do que nunca a prevenção. O Modo Rua é um recurso inovador, intuitivo e simples”, explicou Cristina Junqueira, cofundadora e CEO do Nubank no Brasil.

Como ativar o “Modo Rua”

Para ativar o Modo Rua do Nubank, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo do Nubank no seu celular, disponível para Android e iOS; abaixo do saldo em conta, clique na aba “Ative o Modo Rua”. Também é possível ativar clicando no símbolo do seu perfil e, na sequência, abrindo a opção “Modo Rua”; Verifique todas as informações do recurso e clique em “Continuar”; Toque em “Definir valor máximo” para transações e acrescente o valor. Na próxima tela, clique em “Continuar”; Faça o cadastro de suas redes Wi-Fi seguras tocando em “Adicionar rede Wi-Fi”. Para fazer isso, é necessário que o aplicativo tenha acesso à localização do celular, e que o serviço de localização de alta precisão esteja ligado; Agora, selecione “Ativar Modo Rua”. Por fim, confirme a sua identidade através de reconhecimento facial.

Bloqueio de captura de tela do Nubank

Nesta semana, o Nubank lançou um novo recurso para aumentar a segurança de seus clientes. Agora, quem possui celulares com sistema operacional Android consegue bloquear capturas e gravações da tela do aplicativo.

Você também pode gostar:

A ferramenta foi implementada com intuito de reduzir esse tipo de atividade e impedir que mal-intencionados consigam aplicar golpes. Lembrando que o famoso “print” não é recomendado dentro de plataformas bancárias.

De acordo com a fintech, golpes em que malwares são instalados no celular, em sua maioria, utilizam a captura e gravação de tela para que os criminosos não precisem invadir a conta da vítima.

Neste sentido, com o bloqueio de prints e filmagens, o cliente pode ficar protegido caso esse tipo de situação venha a acontecer. O mesmo vale para as situações que envolvem o roubo ou furto do celular.

Contudo, como mencionado, até o momento o novo recurso só está disponível para os celulares Android. Sobre os sistemas iOS, ainda não há divulgação a respeito.