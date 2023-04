O Nubank lançou uma novidade para os usuários do cartão Ultravioleta. Além das opções já oferecidas pelo Mastercard Black, o cliente terá uma garantia estendida de produtos.

Com a ferramenta, o usuário tem acesso a várias vantagens, como cashback que rende a 200% do CDI, acesso gratuito a sala VIP do aeroporto de Guarulhos, entre outras.

Contudo, a novidade da vez é que agora os clientes poderão aumentar a garantia de produtos sem nenhum tipo de custo adicional. Veja como o serviço funciona a seguir.

Como funciona a nova vantagem do Ultravioleta do Nubank

Na prática, para ter acesso ao novo seguro, é necessário ter o cartão Nubank Ultravioleta com função Mastercard Black. Assim, ao comprar algum produto, basta apresentar o bilhete do seguro e ter a garantia estendida de forma gratuita.

Todavia, para isso, será preciso acessar o site oficial do banco para conseguir o bilhete do seguro. Com a utilização do recurso, o cliente consegue até 12 meses a mais de garantia, caso a loja ofereça até seis meses de garantia.

Por fim, vale ressaltar que o cliente que desejam fazer uso desse benefício devem realizar a compra através de lojas físicas ou digitais, mas brasileiras. Além disso, é indispensável guardar a nota fiscal do produto no guia de benefícios da Mastercard.

Critérios do cartão Ultravioleta do Nubank

O cartão premium do Nubank é emitido com a bandeira MasterCard e possui uma série de benefícios. Veja as principais vantagens do dispositivo a seguir:

Cashback imediato, não expira e cresce de forma automática a 200% do CDI ao ano;

Seguros de viagem gratuitos;

Acesso grátis à sala VIP do Aeroporto Internacional de Guarulhos;

Design exclusivo em metal sem número, o que traz maior segurança aos clientes, já que os números ficam guardados no aplicativo do banco digital;

Mensalidade de R$ 49 que é gratuita todas as vezes que os gastos no cartão forem ao menos R$ 5 mil por mês ou forem investidos R$ 50 mil entre o Nubank e a NuInvest.

Como solicitar o Nubank Ultravioleta?

A princípio, para solicitar o cartão, o interessado deve acessar o site do Nubank e entrar na lista de espera. Contudo, vale adiantar que não há exigência de renda mínima.

Isso porque, só após a pessoa ser chamada pelo banco digital é que terá o seu histórico de credito analisado. Caso haja aprovação, chegará um e-mail e uma mensagem no aplicativo do Nubank.

Por fim, para confirmar a liberação do cartão de crédito, basta acessar o aplicativo de forma segura e rápida.



Rendimento do cashback do Nubank Ultravioleta

Os rendimentos do cartão Ultravioleta podem ser verificados através do aplicativo da instituição financeira. O procedimento é bem simples, basta seguir os passos abaixo:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo Nubank; Ademais, na tela inicial, toque em “Meu Ultravioleta”. Ele fica abaixo da seção do cartão de crédito; Feito isto, vá na opção “Crescendo a 200% do CDI”; Em seguida, será possível visualizar o histórico do cashback de todos os meses, com detalhes dos recebidos, resgates e crescimento por tempo; Por fim, também será possível conferir o total acumulado do rendimento do cashback, desde a primeira compra realizada com o Ultravioleta.