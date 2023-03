Nubank libera grande PRESENTE para quem tem este cartão

Recentemente, o Nubank disponibilizou um cartão que oferece diversas vantagens os usuários. Trata-se do Cartão Ultravioleta, que oferece produto na versão black e libera uma série de descontos em empresas parceiras.

Entretanto, dentre as diferenças do cartão tradicional, o Ultravioleta possui anuidade de R$ 49 mensais, que também pode ser isentada caso o usuário mantenha os seus gastos mensais em R$ 5 mil, ou invista ao menos R$ 150 mil na fintech.

O cartão é emitido na bandeira Mastercard Black, que garante acesso a salas VIP e Wi-Fi em aeroportos, seguro de vida em viagens, compra protegida e outros benefícios. Ademais, o titular tem direito 1% de cashback automático em todas compras, e seu saldo rende 200% do CDI.

Descontos em compras

As empresas parceiras podem conceder descontos de até 50%. Confira a seguir:

C&A: 12% de desconto no site;

Camicado: até 10% de desconto em todas as compras no hotsite;

Casas Bahia: até 25% de desconto em produtos selecionados;

Centauro: 25% de desconto em camisas de time no site;

Clube do Malte: 50% de desconto no primeiro mês do Beer Pack 4 para assinatura trimestral;

Dasa: até 20% de desconto em vacinas e exames;

Decolar: até 10% de desconto em passagens, hospedagens, pacotes e mais;

Electrolux: até 45% de desconto no Shop Club;

Evino: R$ 50 de desconto na primeira compra e R$ 20 nas demais;

Extra: até 25% de desconto em produtos selecionados;

Liquido: 12% de desconto em todo o hotsite da promoção;

LivUp: até 20% de desconto em produtos;

Localiza: 10% de desconto no valor das diárias;

Mash: 10% de desconto em todo site;

Natura: até 30% de desconto em produtos selecionados;

Netshoes: 15% de desconto em compras no site;

Ponto: até 25% de desconto em produtos selecionados;

RecargaPay: R$ 10, de desconto na primeira compra no aplicativo;

Renner: até 15% de desconto em compras no site;

Salomão Zoppi: 25% de desconto em exames;

Shoestock: até R$100 de desconto em compras no site;

Sociedade da Mesa: 20% de desconto na primeira compra;

Tommy Hilfiger: 20% de desconto mais frete grátis;

Zattini: 10% de desconto em produtos vendidos e enviados pela Zattini.

Limite no Nubank

A princípio, para determinar o valor do limite de cada cliente, o Nubank conta com uma tecnologia em algoritmos. Dessa forma, quem apresentar condições mais favoráveis, como um poder maior de compra, por exemplo, tem mais chances de contar com benefícios de crédito.

Contudo, no caso daqueles que não estão em uma boa situação, podem tomar algumas atitudes para conseguir um crédito maior. Confira algumas dicas a seguir:

Evite pagar contas e faturas com atraso;

Pague antes ou até a data de vencimento;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com a data de pagamento do seu salário;

Não pague apenas o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha atualizada a renda mensal no app do Nubank;

Use o cartão de crédito com frequência;

Use o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.