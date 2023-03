Nubank não pensa duas vezes e decide GRANDE VITÓRIA para os brasileiros

Atualmente o Nubank é referência em serviços financeiros. Este banco digital – criado em 2013 – tem o intuito de facilitar a forma como os consumidores lidam com o dinheiro. Esse esforço pode ser visto a partir do seu próprio catálogo.

Os serviços são diversos, variando entre cartões de crédito, seguros e empréstimos, por exemplo. Neste último caso, a fintech oferece excelentes opções, sobretudo para quem precisa de uma dinheiro extra em determinado mês ou está endividado. Veja como contratar um empréstimo pelo Nubank a seguir.

Como contratar o empréstimo do Nubank?

Entre as vantagens em contratar o empréstimo do Nubank, está a carência de 90 dias (3 meses) para começar a pagar as parcelas da dívida. Neste sentido, a modalidade conta com condições especiais, o que faz com que a procura seja grande entre os clientes da fintech.

O Nubank permite que a dívida seja parcelada em até 24 vezes. Além disso, também é possível optar pela melhor data de pagamento pelo aplicativo. No entanto, o serviço é apenas oferecido para as pessoas que já possuem uma conta no Nubank, que é de fácil acesso.

Sendo assim, para verificar se há um limite pré-aprovado para você, basta acessar o aplicativo e conferir as condições de contratação. Veja a seguir como contratar o empréstimo pessoal através da plataforma:

Abra o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS); Clique na aba “Empréstimo”; Selecione a opção “Simular Empréstimo”; Informe a razão da contratação do empréstimo; Defina a modalidade; Informe o valor desejado; Escolha a quantidade de parcelas; Indique a melhor data de pagamento (com carência de até 3 meses); Confira as condições disponibilizadas; Se concordar com as condições apresentadas, finalize a operação.

É importante frisar que o pagamento do empréstimo ocorre mensalmente através da conta do banco digital. Ou seja, o cliente deve depositar o valor da parcela em sua conta para que seja descontado na data de vencimento escolhida.

Por fim, no que se refere a taxa de juros, existe a cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) – que é obrigatório. Há ainda outros possíveis gastos, como multa fixa de 2% caso haja atraso no pagamento da fatura e outros juros.

Empréstimo com garantia do Nubank

Quem é correntista da NuConta também pode usar o seu seu dinheiro guardado na conta digital como garantia de uma outra modalidade de crédito. Desse modo, ao solicitar o empréstimo, o valor utilizado como garantia só será liberado após a quitação da dívida.

O objetivo é levar em consideração o valor guardado para a liberação do empréstimo. Dessa forma, não será preciso utilizar a reserva financeira, permitindo que ela continue rendendo. Em razão desses critérios, cada cliente possui condições personalizadas.

“Com o empréstimo com dinheiro guardado como garantia, conseguimos disponibilizar empréstimo para ainda mais clientes, que ainda não tinham acesso à opção do Nubank”, diz o comunicado no blog do banco.

Ficou interessado? Veja como solicitar o empréstimo com garantia do Nubank. Passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo do Nubank; Selecione a opção de empréstimo; Depois, toque em “Empréstimo com dinheiro guardado”; Por fim, faça a simulação e clique em “Confirmar”; Pronto, a transação está finalizada.