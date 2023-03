Nubank pega brasileiros de surpresa e vai dar R$10 mil direto no aplicativo

Atenção clientes do Nubank! A fintech fará no dia 15 de julho 21 sorteios pela Loteria Federal. Desses, 20 serão de R$ 10 mil e um de R$ 1 milhão. Os bilhetes para participar da programação podem ser adquiridos até o dia 8.

No entanto, para ter acesso ao bilhete, é necessário que o cliente acumule 50 Nucoins, a nova moeda digital do Nubank. Elas já estão sendo distribuídas gratuitamente. Porém, no futuro, elas poderão ser obtida pelo ‘roxinho’ e pelo serviço Nubank Crypto.

Ademais, é preciso estar inscrito no programa de recompensas da moeda, já disponível no aplicativo. Desse modo, para congelar as Nucoins, siga este passo a passo:

Abra o aplicativo do Nubank; Toque em “Nucoin”; No menu da criptomoeda, selecione a opção “Congelar”; Por fim, basta informar a quantia que deseja congelar e confirme a operação.

Como funcionam as Nucoins?

De acordo com o banco digital, o token deve ser ofertado de maneira gratuita aos clientes, como uma espécie de recompensa pelo relacionamento com a instituição financeira.

No entanto, após esta distribuição, os clientes poderão adquirir a criptomoeda por meio de cashback de compras ou através da aquisição de outros ativos dentro do aplicativo do Nubank.

A Nucoin terá uma dinâmica semelhante a de um programa de fidelidade. Além disso, os usuários poderão desbloquear sorteios e prêmios em dinheiro com a Nucoin.

Por fim, a quantidade de moedas que o cliente vai receber dependerá do seu “nível”. Nesta feita, os níveis variam também segundo a quantidade de Nucoins congeladas pelo período de seis meses.

Assim, quanto mais moedas ficarem paradas, mais o nível do usuário irá subir. Confira quais os níveis disponíveis até o momento:

Nível 1: Ganha 0,00 Nucoin;

Nível 2: Ganha 0,01 Nucoin;

Nível 3: Ganha 0,02 Nucoin;

Nível 4: Ganha 0,04 Nucoin;

Nível 5: Ganha 0,07 Nucoin;

Nível 6: Ganha 0,30 Nucoin;

Nível 7: Ganha 1,00 Nucoin.

Função de construir limite do Nubank

Na prática, esta função visa ajudar os consumidores que estão negativados, que possuem um histórico de dívidas ou que têm uma renda baixa. Desse modo, os clientes podem construir uma relação com o Nubank para que depois possa ser liberado um limite de crédito maior.

Para isso, será necessário solicitar um cartão por meio do aplicativo da fintech e, posteriormente, selecionar a opção de “Reservar valor como limite”. Com isso, se for reservado R$ 100, por exemplo, é liberado também R$ 100 para ser utilizado no crédito.

“Com o cartão com Função Construir Limite, de uma forma simples e prática, já conseguimos liberar limites pré-aprovados para mais de 5 milhões de pessoas que tinham pouco acesso a crédito”, disse Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil.

Desta forma, após realizar o pagamento da fatura, o limite será liberado imediatamente. A funcionalidade é uma ótima forma para criar um relacionamento com o Nubank, uma vez que estão sendo utilizados recursos oferecidos pela própria instituição.

Segundo a fintech, mais da metade dos clientes que usam a ferramenta de forma correta conseguem aumentar o limite em apenas um mês. Desse modo, se você está negativado, não perca essa oportunidade de conseguir um cartão de crédito sem anuidade.

Confira como reservar o valor como limite:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na área do Cartão de Crédito, clique em “Ajustar limite”; Depois, clique em “Reservar como limite”; Leia as informações e continue; Indique o valor que deseja transferir da sua conta para o seu cartão de crédito; Leia os termos e condições e confirme; Digite a senha de 4 dígitos do seu cartão; Pronto! Em alguns instantes você poderá usar o seu novo limite.