Nubank surpreende brasileiros e vai dar R$30, R$50 e R$100 no aplicativo

Após bons meses, o Nubank reativou a promoção Vale-Vida para os seus clientes. Criada no ano passado, a campanha está vinculada ao seguro de vida da instituição financeira, o Nubank Vida. Neste artigo você mais informações sobre a iniciativa.

Com ela, os clientes podem contar com prêmios mensais e imperdíveis. A volta dos sorteios de prêmios foi comunicada aos clientes via e-mail. Quem contratou o seguro de vida ou celular tem até cinco dias úteis após o pagamento para se inscrever na promoção.

Premiação do Vale-Vida

Até o momento, não houve divulgação de novas regras, sendo assim, espera-se que a campanha ocorra como no ano passado. Desse modo, o participante precisa responder algumas perguntas do “Quiz da Vida” para concorrer aos vales de R$ 30 a R$ 100.

Os vouchers são semanais e podem variar entre R$ 30, R$ 50 e R$ 100 nas Casas Bahia ou um brinde especial. Além disso, o cliente recebe um número da sorte por mês, podendo receber dois caso tenha dois seguros contratados e ativos no banco digital.

Contudo, os clientes ainda conseguem participar de sorteios mensais de cartões pré-pagos, com valor de R$ 1.000. São 30 sorteios nesse valor todos os meses.

Como participar do Vale-Vida?

Para participar da promoção, o interessado deve contratar o Nubank Vida ou o Nubank Celular Seguro. O período de participação vai até o dia 28 de novembro de 2023. Assim, enquanto o cliente estiver pagando o serviço ele estará participando da campanha da fintech.

O usuário ainda ganha um número da sorte por mês para participar do sorteio dos cartões pré-pagos. Quem tem os dois seguros recebe dois números da sorte, como já mencionado. Para assinar um dos seguros, basta acessar o aplicativo do Nubank. Veja como a seguir:

Acesse o app do Nubank; Toque na aba “Nubank Vida”; Na sequência, clique em “Promoção Vale-Vida Nubank”; Aceite os termos e regulamentos; Para finalizar, toque em “Participar”.

Feito isso, você será encaminhado para uma página do hotsite Vale-Vida Nubank para jogar o Quiz da Vida e consultar os resultados obtidos.

Empréstimo pessoal do Nubank

O empréstimo do Nubank é uma ótima opção para quem precisa de dinheiro rápido, mas com um bom prazo de carência para começar a pagar. De acordo com a fintech, em 2021, o serviço foi contrato por mais de 2 milhões de pessoas.

Ao contratar o empréstimo pessoal do banco digital, o cliente só vai pagar a primeira parcela 90 dias depois. Assim, a pessoa consegue pegar o dinheiro emprestado agora e se preocupar de pagar a primeira parcela apenas em maio, por exemplo.

De antemão, é importante deixar claro que todo o processo de solicitação e liberação é feito remotamente, por meio do aplicativo do Nubank. A vantagem é que a fintech disponibiliza uma simulação para que o cliente verifique as condições do serviço antes da contratação.

Além disso, no aplicativo, o banco digital já específica o valor que o usuário pode tomar com o crédito. Essa informação fica na aba do empréstimo pessoal. Os interessados ainda podem parcelar a dívida em até 24 vezes. Ou seja, é possível realizar o pagamento completo em dois anos.

Veja o passo a passo para simular e contratar o crédito a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na tela principal, observe a barra inferior e selecione “Empréstimos”; Clique em “Novo Empréstimo” e selecione o motivo pelo qual quer a opção; Faça a simulação inserindo o valor que deseja contratar; Informe a quantidade de parcelas e a data que deseja realizar os pagamentos; Feito isto, confira os juros, as condições e o valor total do acordo; Para finalizar, confirme a operação e o valor será transferido imediatamente para a Nu Conta.