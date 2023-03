Nubank surpreende clientes com nova função de pagamento; veja como usar

O Nubank, um dos maiores bancos digitais do país, libera constantemente novas funções em sua plataforma, visando proporcionar a melhor experiência aos seus clientes. Recentemente, a fintech liberou aos usuários do Samsung Galaxy a função de transferência via PIX pelo QR Code usando apenas a câmera do celular.

Dessa forma, os usuários não precisarão acessar anteriormente o aplicativo do banco para realizar a transação. Isso porque, os clientes só precisam aposentar a câmera do smartphone para o QR Code e, automaticamente, o aplicativo do Nubank será aberto para que a transferência seja finalizada.

É importante salientar que a integração das empresas facilita o momento da transação dos valores, além de manter a segurança oferecida pelo Nubank. A operação continua sendo protegida com as camadas de defesa da fintech que impedem, principalmente, ações de golpistas, fraudes e movimentações suspeitas.

A saber, a função de pagamento por aproximação com celulares da Samsung, bem como pelo smartwaches via Samsung Pay, já está liberada desde o ano passado aos usuários do banco digital. As operações estão disponíveis para cartão de pessoa física e cartão de pessoa jurídica.

Nubank está liberando R$200 em nova função

O Nubank conta com um ótimo serviço para os seus clientes atualmente. Trata-se do contactless, o pagamento por aproximação com o cartão da fintech.

A saber, o valor limite para pagamentos sem senha é, atualmente, de R$ 200. No entanto, o limite do cartão pode ser reajustado pelo cliente através do próprio aplicativo, de maneira prática.

Até o momento, o Nubank não lançou a opção de correção do limite do crédito por aproximação. Portanto, cabe exclusivamente ao cliente decidir em ter o novo limite liberado na funcionalidade ou desativar a função.

Assim, o novo serviço permite que os pagamentos sejam feitos apenas por aproximação, sem a necessidade de usar o cartão. Essa funcionalidade vale para as modalidades crédito e débito.

A ativação da nova função ocorre de maneira automática, logo após a primeira aquisição com o cartão, quando é inserido na maquininha. Após a liberação, o cliente poderá usar a função quando quiser.

As compras feitas por meio de aproximação são criptografadas com o objetivo de garantir a segurança da transação, uma vez que o uso de senha passa a ser obrigatório para pagamento superior a R$ 200.

O cliente que não quiser utilizar a nova funcionalidade na hora de realizar as suas compras com contactless, aproximação, será necessário seguir os três passos:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo Nubank e clique na seta abaixo do seu nome; Ademais, escolha a opção “Configurar cartão”; Por fim, desative “Compras por aproximação”

Pronto! Finalmente, seguindo os três passos acima, a função contactless do cartão de crédito será desativada da conta do cliente.

Qual cartão do Nubank posso utilizar?

Dentre os diversos benefícios ofertados pela fintech, os cartões de crédito são os mais usados pelos clientes. A saber, o banco oferece três opções de cartão de crédito aos usuários, sendo o Gold, Platinum e Ultravioleta, cada um com condições especiais e únicas.

Cartões Gold e Platinum

Primeiramente, as duas modalidades de cartão são as mais solicitadas pelos clientes do Nubank. Ambos possuem diversos benefícios, como anuidade 0. Todavia, a diferença das ferramentas está justamente nas vantagens disponibilizadas em cada um.

No cartão Gold, os clientes podem desfrutar de garantia estendida de até 1 ano, promoções em compras realizadas com a ferramenta, seguro e proteção dos presos e proteção em compras por dano acidental ou roubo.

Já com o cartão Platinum, os usuários podem ser beneficiados com consultorias de viagens, serviços de concierge, ofertas internacionais, seguro de automóveis ou emergências médicas em viagens e isenção de rolha (os clientes não pagam a taxa na 1ª garrafa de vinho em restaurantes).

O cartão mais utilizado no dia a dia dos clientes do Nubank é na modalidade Gold. Entretanto, para os clientes que viajam bastante, o mais indicado é o Platinum.

Cartão Ultravioleta

O cartão Ultravioleta é a modalidade mais recente do Nubank. A ferramenta possui, primeiramente, um diferencial em seu modelo físico, por ser na cor prateada. Além disso, esse modelo é o que oferece mais benefícios os clientes. Os principais são:

Cashback de 1% em compras no crédito;

Rendimento de 200%, caso o valor seja guardado;

Garantia estendida em compras;

Seguros (proteção de preço, proteção de compras, bagagem, viagem);

Salas VIP em aeroportos;

Mensalidade 40% menor que outras ofertas no mercado, nas modalidades Black e Premium.