Nubank vai sortear prêmio de R$ 1 MILHÃO; veja como concorrer

O Nubank anunciou uma excelente oportunidade para os clientes. De acordo com a fintech, no dia 15 de julho os usuários poderão concorrer a 21 sorteios pela Loteria Federal, sendo 20 deles valendo R$ 10 mil e um deles no valor de R$ 1 milhão.

Os clientes do banco digital poderão adquirir o bilhete da sorte até o dia 08 de julho. No entanto, para participar, é necessário que congelar 50 Nucoins, nova moeda digital do Nubank. Atualmente, as moedas estão sendo distribuídas gratuitamente aos clientes da fintech.

Nucoins do Nubank

As Nucoins se tratam de um lançamento do Nubank. Tratam-se de moedas digitais, que estão sendo distribuídas gratuitamente aos clientes do banco digital.

Para conseguir mais moedas digitais, os clientes precisam realizar compras no débito e no crédito ou utilizarem criptoativos da função Nubank Crypto, que possibilita a compra e venda de criptomoedas.

De acordo com informações oficiais, a quantidade de Nucoins aumenta conforme a quantidade de moedas congeladas, ou seja, paradas na conta. Portanto, quanto mais o cliente congela Nucoins, mais pode subir de nível. Confira a tabela:

nível 1 – ganha 0,00;

nível 2 – ganha 0,01;

nível 3 – ganha 0,02;

nível 4 – ganha 0,04;

nível 5 – ganha 0,07;

nível 6 – ganha 0,30;

nível 7 – ganha 1,00.

Sorteio do Nubank

Como já mencionado, o Nubank vai realizar o sorteio apenas com os clientes que possuem ao menos 50 Nucoins congeladas em suas contas. Além disso, é necessário estar inscrito no programa de recompensas da moeda.

O processo de congelamento das Nucois é bem prático. Para isso, basta clicar na opção “Nucoin”, na tela principal do aplicativo. Em seguida, clique na opção “Congelar”. Logo após, informe a quantidade de Nucoins a serem congeladas, clique em “Continuar” e, por fim, confirme na opção “Congelar Nucoins”.

Novo cartão do Nubank

Recentemente, o Nubank disponibilizou um cartão que oferece diversas vantagens os usuários. Trata-se do Cartão Ultravioleta, que oferece produto na versão black e libera uma série de descontos em empresas parceiras.

Entretanto, dentre as diferenças do cartão tradicional, o Ultravioleta possui anuidade de R$ 49 mensais, que também pode ser isentada caso o usuário mantenha os seus gastos mensais em R$ 5 mil, ou invista ao menos R$ 150 mil na fintech.

O cartão é emitido na bandeira Mastercard Black, que garante acesso a salas VIP e Wi-Fi em aeroportos, seguro de vida em viagens, compra protegida e outros benefícios. Ademais, o titular tem direito 1% de cashback automático em todas compras, e seu saldo rende 200% do CDI.

Descontos em compras

As empresas parceiras podem conceder descontos de até 50%. Confira a seguir:

C&A: 12% de desconto no site;

Camicado: até 10% de desconto em todas as compras no hotsite;

Casas Bahia: até 25% de desconto em produtos selecionados;

Centauro: 25% de desconto em camisas de time no site;

Clube do Malte: 50% de desconto no primeiro mês do Beer Pack 4 para assinatura trimestral;

Dasa: até 20% de desconto em vacinas e exames;

Decolar: até 10% de desconto em passagens, hospedagens, pacotes e mais;

Electrolux: até 45% de desconto no Shop Club;

Evino: R$ 50 de desconto na primeira compra e R$ 20 nas demais;

Extra: até 25% de desconto em produtos selecionados;

Liquido: 12% de desconto em todo o hotsite da promoção;

LivUp: até 20% de desconto em produtos;

Localiza: 10% de desconto no valor das diárias;

Mash: 10% de desconto em todo site;

Natura: até 30% de desconto em produtos selecionados;

Netshoes: 15% de desconto em compras no site;

Ponto: até 25% de desconto em produtos selecionados;

RecargaPay: R$ 10, de desconto na primeira compra no aplicativo;

Renner: até 15% de desconto em compras no site;

Salomão Zoppi: 25% de desconto em exames;

Shoestock: até R$100 de desconto em compras no site;

Sociedade da Mesa: 20% de desconto na primeira compra;

Tommy Hilfiger: 20% de desconto mais frete grátis;

Zattini: 10% de desconto em produtos vendidos e enviados pela Zattini.