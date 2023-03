Números vencedores da Powerball para sábado, 11/03/2023: Jackpot de $ 45 milhões

Tele grande Powerball oportunidade de jackpot está batendo novamente, então esta noite, sábado, 11 de março de 2023, às 22h59você terá outra chance de ganhar milhões.

Esta noite a Powerball agora vale US$ 45 milhõesmas com um valor monetário de US$ 22,9 milhões. Pessoas do Alabama, Alasca, Havaí, Nevada e Utah não podem jogar Powerball. No entanto, residentes dos outros 45 estados, Washington, DC, Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas são todos bem-vindos a participar.

Números vencedores para sábado, 11 de março de 2023

Os números da Powerball acabaram de ser divulgados, por favor, confira seus tíquetes para poder comprovar a sequência com seu tíquete, desejamos boa sorte!

Os números vencedores são:

A Powerball foi:

O dígito do multiplicador do Power Play foi

Como jogar Powerball

Você tem a chance de ganhar todas as segundas, quartas e sábados à noite às 22h59 EDT, quando a Powerball é sorteada.

O jackpot multimilionário aumenta a cada rolagem, e cada bilhete custa apenas US$ 2 ou US$ 3, dependendo se você deseja jogar.

Os tíquetes da Powerball custam US$ 2 cada, US$ 3 cada para Powerball mais Power Play, US$ 3 cada para Powerball com Double Play e US$ 4 cada para Powerball L com Power Play e Double Play.

Compre seu ingresso de um vendedor. Cada ingresso tem cinco painéis que variam de A a E, permitindo que você pague cinco vezes por cada painel.